El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/Samuel Corum)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será «necesaria» una intervención militar en la isla.

El mandatario agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país porque hay “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.

Los posibles planes de Trump para Cuba

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para una posible acción militar en torno a Cuba.

Cuba. Foto: EFE.
Cuba. Foto: EFE.

En una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EE.UU. “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han “habido algunas conversaciones diplomáticas”, pero no quiso “ofrecer más detalles” y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.

Cuba espera que “nunca ocurra” una acción militar de EE.UU. contra la isla

Posteriormente, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU, que espera “que nunca ocurra” una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, “de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”.

Una acción de este tipo, «de materializarse, constituiría un crimen de gran envergadura, provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses y una enorme destrucción”, puntualizó el canciller cubano en su discurso en ONU.

“Cuba ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”. El canciller señaló que desde el Gobierno son “conscientes del inmenso desafío” que enfrenta la isla “para su seguridad y su supervivencia”.

Con información de EFE

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