Cuba denunció que el embargo estadounidense le provocó pérdidas por más de US$ 8,000 millones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una “cifra récord”, según un informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez.

La cifra, un 7% superior al año anterior, “no incluye los daños del cerco energético” aplicado por Washington en los últimos siete meses, ni de las “sanciones secundarias” aplicadas desde mayo contra entidades cubanas, afirmó Rodríguez al presentar ante la prensa el documento.

Desde enero, la administración de Donald Trump amenazó con sancionar a los países que abastezcan de combustible a Cuba, intensificando la presión sobre una economía golpeada por sanciones estadounidenses desde 1962.

Desde inicios de año solo ha arribado un petrolero ruso a la isla. A principios de mayo, Washington comenzó a aplicar además un régimen de sanciones contra empresas extranjeras que comercien con Cuba, lo que ha provocado la salida de numerosas compañías, especialmente de los sectores de turismo y minería, dos importantes fuentes de divisas para la isla de 9,4 millones de habitantes.

“El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos sus aspectos”, afirmó Rodríguez.

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El canciller denunció que el “diseño agresivo” de las sanciones de Washington ha profundizado la crisis energética que afecta a Cuba, donde los cortes eléctricos pueden prolongarse durante más de 60 horas consecutivas.

Rodríguez afirmó que las restricciones al suministro de combustibles y las presiones contra navieras dificultan la llegada de recursos a la isla y afectan servicios esenciales como el abasto de agua, el transporte y la atención sanitaria. Sin embargo, descartó una emergencia humanitaria en el país.

Por otro lado, Rodríguez confirmó que Cuba mantiene contactos con el Departamento de Estado estadounidense, aunque descartó cualquier avance hacia una normalización de relaciones.

Elaborado con información de AFP.