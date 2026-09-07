Personas transitan el malecón durante un apagón, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Personas transitan el malecón durante un apagón, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
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Redacción Gestión
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$según un informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez.

aplicadas desde mayo contra entidades cubanas, afirmó Rodríguez al presentar ante la prensa el documento.

Desde enero, la administración de Donald Trump amenazó con sancionar a los países que abastezcan de combustible a Cuba, intensificando la presión sobre una economía golpeada por sanciones estadounidenses desde 1962.

lo que ha provocado la salida de numerosas compañías, especialmente de los sectores de turismo y minería, dos importantes fuentes de divisas para la isla de 9,4 millones de habitantes.

“El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos sus aspectos”, afirmó Rodríguez.

El canciller denunció que el “diseño agresivo” de las sanciones de Washington ha profundizado la crisis energética que afecta a Cuba, donde los cortes eléctricos pueden prolongarse durante más de 60 horas consecutivas.

Sin embargo, descartó una emergencia humanitaria en el país.

Por otro lado, Rodríguez confirmó que Cuba mantiene contactos con el Departamento de Estado estadounidense, aunque descartó cualquier avance hacia una normalización de relaciones.

Elaborado con información de AFP.

El gobierno cubano denuncia pérdidas de más de USD 8,000 millones por el embargo de Estados Unidos, mientras las sanciones agravan la crisis energética en la isla. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
El gobierno cubano denuncia pérdidas de más de USD 8,000 millones por el embargo de Estados Unidos, mientras las sanciones agravan la crisis energética en la isla. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

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