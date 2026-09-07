Escultura de una mano sosteniendo un pozo de petróleo frente a la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Caracas.
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Agencia Bloomberg
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Venezuela se está convirtiendo en una pieza clave de las ambiciones de Donald Trump en el hemisferio y en un nuevo posible foco de rivalidad con China.

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