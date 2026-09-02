Delcy Rodríguez dice que habrá elecciones en la medida en que Venezuela “esté preparada”. (Lucas AGUAYO / AFP)
Delcy Rodríguez dice que habrá elecciones en la medida en que Venezuela “esté preparada”. (Lucas AGUAYO / AFP)
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Redacción Gestión
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e indicó que ha trabajado “sin descanso” para que la nación esté “lista” para el proceso.

“He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, dijo la mandataria durante una conferencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra en Caracas para la firma de acuerdos petroleros.

Poco antes de estas declaraciones,

ha trabajado por la convivencia democrática y para que “definitivamente se levante el sistema de sanciones” impuesto a su país.

Después de que Estados Unidos capturara a Maduro, la Administración de Trump abrió contactos con el nuevo Gobierno de Rodríguez, quien era vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y, posteriormente, restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El convenio ha sido criticado por sectores que acusan a Washington de no estar interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo.

Elaborado con información de EFE.

Las declaraciones la dio durante una conferencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra en Caracas para la firma de acuerdos petroleros. (Palacio de Miraflores / EFE)
Las declaraciones la dio durante una conferencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra en Caracas para la firma de acuerdos petroleros. (Palacio de Miraflores / EFE)

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