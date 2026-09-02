La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá elecciones en su país en la medida en que esté preparado para ello e indicó que ha trabajado “sin descanso” para que la nación esté “lista” para el proceso.

“He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, dijo la mandataria durante una conferencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra en Caracas para la firma de acuerdos petroleros.

Poco antes de estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que Rodríguez “quiere” que se celebren elecciones, pero precisó que el país todavía “no está preparado” para unos comicios, aunque espera que se celebren pronto.

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La mandataria afirmó que, desde enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar, ha trabajado por la convivencia democrática y para que “definitivamente se levante el sistema de sanciones” impuesto a su país.

Después de que Estados Unidos capturara a Maduro, la Administración de Trump abrió contactos con el nuevo Gobierno de Rodríguez, quien era vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y, posteriormente, restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

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Trump anunció un acuerdo por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El convenio ha sido criticado por sectores que acusan a Washington de no estar interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo.

Elaborado con información de EFE.