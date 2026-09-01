El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reanudó este martes sus operaciones comerciales tras los graves daños sufridos durante los terremotos de junio, anunció el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

El aeropuerto, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos del 24 de junio. Fue reabierto “después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional”, dijo Garcés a la prensa.

Este lunes cerca de las 10H00 locales (14H00 GMT) partió un vuelo de Coviasa hacia la Ciudad de México, según un comunicado del aeropuerto.

Un avión de la línea Global Crossing aterrizó poco después hacia las 10H30 (14h30 GMT), dijo a AFP un funcionario del aeropuerto.

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Aeropuerto de Caracas, Venezuela, tras terremoto. (Foto AFP)

Luego de la catástrofe, ocurrida el 24 de junio y que ha dejado más de 6,500 fallecidos, la terminal aérea operó únicamente para vuelos humanitarios. La principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada por los sismos.

Los vuelos comerciales se desviaron a otras terminales aéreas con menor capacidad de operación en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como Barcelona, al este.

“Las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento” y el aeropuerto cuenta con “todas las medidas de seguridad”, dijo Garcés.

“Los servicios aeronáuticos de radioayudas, radares, etc. están totalmente puestos a disposición y totalmente en funcionamiento”, agregó.