La asignación de Don Melchor para Perú es de 250 cajas de 9 litros al año, una cuota que la compañía espera alcanzar en 2026. (Fotos: Don Melchor)
La asignación de Don Melchor para Perú es de 250 cajas de 9 litros al año, una cuota que la compañía espera alcanzar en 2026. (Fotos: Don Melchor)
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Sandra Reyes
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Las marcas internacionales de vinos de alta gama buscan ganar espacio en Perú ante un consumidor más sofisticado. En ese escenario, Viña Concha y Toro, el mayor productor de vinos de América Latina, apuesta por ampliar la presencia de Don Melchor, su vino ícono, en el país, con nuevas apuestas para lo que queda de 2026 y los próximos años: aumento gradual de su volumen, nuevas cosechas de vinos de parcela y mayor presencia en canales premium.

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