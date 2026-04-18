El vino, cuando es honesto, no es solo un líquido; es un mapa y una memoria. Hay lugares donde el paisaje se impone con tal fuerza que el hombre apenas puede aspirar a interpretarlo. Mi reciente visita a la Viña Aquitania, a los pies de la cordillera de los Andes, en Chile, confirmó que la elegancia no necesita alzar la voz. En un mundo de etiquetas estridentes y modas pasajeras, Aquitania permanece como un bastión de sobriedad: un puente entre el rigor bordelés y la generosidad del sol chileno.

Llegar a Peñalolén, en el Maipo Alto, es asistir a una resistencia poética. Santiago ha rodeado los viñedos, pero al cruzar la bodega, el ruido del tráfico se disuelve en el murmullo de las parras.

Aquitania no nació de un estudio de mercado, sino de una amistad. En 1984, cuatro figuras clave del vino mundial —Paul Pontallier (Château Margaux), Bruno Prats (Cos d’Estournel), Ghislain de Montgolfier (Bollinger) y el chileno Felipe de Solminihac— apostaron por Chile para recrear el espíritu de los grandes châteaux. No buscaban potencia, sino finura.

Para el consumidor actual, acostumbrado al impacto inmediato, Aquitania propone paciencia. Es una bodega que se visita con el espíritu dispuesto a la observación, donde el acero inoxidable y el roble francés conviven sin jerarquías innecesarias.

"El Maipo Alto es, quizá, el rincón más noble para el Cabernet Sauvignon en Sudamérica. Aquí, el suelo es coluvial: piedras arrastradas por milenios desde las altas cumbres, depositadas con una irregularidad perfecta".

El Terroir: donde la piedra habla

El Maipo Alto es, quizá, el rincón más noble para el Cabernet Sauvignon en Sudamérica. Aquí, el suelo es coluvial: piedras arrastradas por milenios desde las altas cumbres, depositadas con una irregularidad perfecta.

Durante mi recorrido, bajo la sombra imponente de los Andes, se siente esa brisa térmica que desciende de la montaña al caer la tarde. Es este “aliento de la cordillera” el que permite que la uva conserve su acidez natural mientras desarrolla sus polifenoles. En Aquitania, la intervención es mínima porque el carácter ya está en la baya.

Poca agua, suelos pobres, raíces profundas. Es la lucha de la planta por sobrevivir en la piedra, traduciendo la mineralidad del suelo en una textura de guante de seda.

La mística de la bodega: el templo de lo esencial

Entrar a la cava es entrar a un espacio de calma. No hay artificios. Solo barricas, silencio y una temperatura que parece dictada por la tierra.

Aquí se practica una enología de “manos limpias”. El roble no maquilla: acompaña. Para quien ha recorrido muchas bodegas, encontrar esta honestidad es como hallar un clásico de la literatura en una estantería llena de best-sellers desechables.

Las joyas de la corona

Si un vino que define la filosofía de la casa es, sin duda, Lázuli. Este Cabernet Sauvignon es la expresión máxima de la bodega. En nariz, no es una explosión de mermelada, sino un jardín de frutos rojos frescos, notas de grafito, cedro y un fondo de tabaco fino. En boca, es preciso y elegante, con taninos finos que invitan a seguir conversando.

Pero Aquitania también mira al sur. En el Valle del Malleco, en Traiguén, Felipe de Solminihac apostó por un terroir improbable. De ahí nace Sol de Sol, un Chardonnay vibrante, con acidez marcada, textura cremosa y notas minerales que evocan el Viejo Mundo.

El Sol de Sol Chardonnay es, para mi paladar, uno de los blancos más vibrantes de América Latina. Posee una acidez eléctrica, casi punzante, equilibrada por una cremosidad sutil y una nota de piedra húmeda que recuerda a los mejores ejemplares del Viejo Mundo. Es un vino que habla del frío, de la lluvia y de la resiliencia del terroir más austral.

Para el consumidor contemporáneo, el Rosé de Pinot Noir es otra lección de estilo: no es un vino ligero de ocasión, sino un rosado gastronómico, con estructura y elegancia.

El vino como herencia

Después de 25 años escribiendo sobre esta industria, uno aprende a distinguir entre el lujo y la excelencia. El lujo es a veces excesivo y ruidoso; la excelencia es siempre contenida y duradera.

Viña Aquitania es una anomalía necesaria en el panorama vitivinícola actual. Es una bodega que no ha cedido a las presiones del mercado que pide vinos “grandes”. Por el contrario, se ha mantenido fiel a una escala humana y a una estética de la delicadeza.

Al despedirme de la bodega, con el sol ocultándose tras la cordillera y pintando las vides de un naranja encendido, comprendí que Aquitania es más que una inversión francesa en suelo chileno. Es una declaración de principios. Es la prueba de que, cuando el conocimiento se rinde ante el respeto por la tierra, el resultado es una obra de arte que se puede beber.

Para el bebedor de hoy, mi recomendación es simple: busquen estas botellas. No las beban con prisa. Denles tiempo para que se abran, para que cuenten su historia. Porque en cada sorbo de Aquitania, hay un susurro de Burdeos, pero sobre todo, está el alma noble y profunda de los Andes.

Carpe vinum “Aprovecha el vino”