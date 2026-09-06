La vendimia, ese rito inmemorial que enlaza la paciencia humana con los ritmos sagrados de la Tierra, ha sido desde tiempos romanos una fiesta de gratitud. Sin embargo, bajo la mirada del siglo XXI, el idilio romántico se ha transformado en una carrera contra el reloj, un desafío existencial dictado por un planeta que late a un ritmo más cálido y acelerado del que la vid puede soportar.

El calentamiento global ya no es una hipótesis de laboratorio; es un sabor que se filtra en las copas de lujo, alterando la acidez, elevando el alcohol y desafiando los pilares mismos de la elegancia líquida.

La vid

La vid, Vitis vinifera, es uno de los termómetros ecológicos más sensibles del mundo vegetal. Su ciclo biológico es un ballet de precisión absoluta: la brotación invernal, el florecimiento primaveral, el envero estival y, finalmente, la maduración. Cada fase exige un delicado equilibrio de luz, agua y calor.

No obstante, el aumento de la temperatura a nivel global ha provocado que setiembre pierda su exclusividad como el mes de la vendimia en el Viejo Mundo.

Regiones legendarias como Burdeos, la Champaña, la Rioja o la Toscana se ven obligadas a adelantar la cosecha a mediados o principios de agosto, un fenómeno impensable hace apenas tres décadas. Recolectar la uva bajo el sol abrasador de agosto no es solo una alteración logística; es un desajuste entre la acumulación de azúcares y el desarrollo de los taninos, los aromas y los ácidos que otorgan finura a los grandes caldos del mundo.

Las temperaturas siguen subiendo

Este fenómeno no golpea de forma aislada, sino que sacude los cimientos de ecosistemas enteros. El viñedo no es un monocultivo estéril; en su concepción más pura y lujosa, es un santuario de biodiversidad. El suelo, vivo y colmado de microorganismos, interactúa con la cubierta vegetal, las aves que controlan las plagas y los insectos polinizadores.

El incremento de las temperaturas globales rompe estas interacciones simbióticas. Las sequías prolongadas deshidratan la tierra y afectan la vida microbiana, mientras que las olas de calor extremo queman las hojas de las cepas y dejan los racimos expuestos a quemaduras solares. Cuando el ecosistema entra en crisis, la vid activa mecanismos de supervivencia: cierra sus estomas para no perder agua, detiene la maduración y concentra azúcares debido a la deshidratación. El resultado es un desequilibrio organoléptico que amenaza con diluir la identidad de los terruños más célebres del planeta.

Al mirar el mapamundi del vino, el sufrimiento de la geografía vitivinícola revela una asimetría dolorosa entre el norte y el sur. En el hemisferio norte, donde setiembre solía reinar, el dolor se manifiesta en la pérdida de la tipicidad histórica. En regiones como Borgoña, el calor excesivo amenaza la sutil fragancia que define a sus vinos, mientras que en España, las laderas de la Rioja y las llanuras de la Ribera del Duero sufren la hostilidad de veranos interminables, obligando a los enólogos a buscar altitudes antes consideradas inviables para retener la acidez.

Europa entera observa cómo los mapas de aptitud vitícola se desplazan hacia el norte, donde Inglaterra ahora produce espumosos de clase mundial en suelos calizos similares a los de Reims. Un testimonio fascinante, pero inquietante, de que el lujo del vino está cambiando de dirección debido a la emergencia climática.

"El incremento de las temperaturas globales rompe estas interacciones simbióticas. Las sequías prolongadas deshidratan la tierra y afectan la vida microbiana, mientras que las olas de calor extremo queman las hojas de las cepas y dejan los racimos expuestos a quemaduras solares."

¿Qué nos dice Sudamérica?

Cruzando el Ecuador, el hemisferio sur padece un calvario no menor, aunque su calendario sitúe la vendimia entre febrero y abril. El sufrimiento del sur está íntimamente ligado a la escasez hídrica y a fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el calentamiento de los océanos.

En Chile, los valles transversales que miran al Pacífico sufren una megasequía que dura más de una década, desecando los cauces que bajan de la cordillera y obligando a algunos productores a arrancar viñedos históricos o migrar hacia la gélida Patagonia. En Argentina, en la cuna del Malbec de altura en Mendoza, el aumento de las temperaturas amenaza los glaciares andinos y, con ellos, el sistema ancestral de riego por acequias. Además, el sur se ha convertido en escenario de heladas tardías devastadoras y tormentas de granizo monumentales.

La vid en el sur sufre la violencia de un clima que puede pasar de la sequía extrema a la inundación en cuestión de días, quebrando la regularidad que las grandes casas de vino necesitan para mantener sus estándares de excelencia.

El Perú y su viticultura

Es en este complejo escenario global donde la mirada debe posarse, con urgencia y fascinación, sobre las viñas del Perú. El territorio peruano cobija una de las viticulturas más singulares del planeta: una joya nacida en los oasis de sus desiertos costeños y en el abrigo de los valles interandinos.

Históricamente, las vendimias peruanas, celebradas con orgullo entre febrero y marzo en regiones emblemáticas como Ica, Moquegua, Tacna y Arequipa, han desafiado las leyes geográficas gracias a una caprichosa arquitectura climática. No obstante, el calentamiento global ha comenzado a pasar una factura severa a esta geografía de extremos.

El fenómeno de El Niño se ha convertido en adversario del terruño peruano. Los inviernos se vuelven sutiles escarceos térmicos, carentes de las horas de frío necesarias para que la vid entre en su letargo. Sin este reposo, la planta despierta exhausta, entregando brotaciones caóticas y arrastrando un desequilibrio que compromete la sofisticación del producto final.

En los valles de Ica, cuna de los destilados más finos y de un renacer de vinos patrimoniales de alta gama, el impacto es palpable. Las olas de calor extremo durante el verano aceleran la acumulación de azúcares en variedades criollas como la Quebranta, la Negra Criolla o la Italia, provocando que los niveles de alcohol potencial se disparen antes de que la piel de la uva haya desarrollado sus complejos componentes aromáticos.

Conseguir vinos equilibrados, dotados de la frescura vibrante que exige el mercado del lujo, se ha convertido en una labor de filigrana para los enólogos locales. Además, la escasez de agua proveniente de los deshielos andinos acentúa la salinización de los suelos del desierto, modificando la finura de su expresión en boca. El sufrimiento del viñedo peruano no es solo un dilema agrícola, sino una herida profunda en una tradición que data del siglo XVI, cuando los primeros sarmientos llegaron a América para arraigarse en estas tierras áridas.

Sin embargo, ante la magnitud de este desafío global, el universo del vino no asiste con los brazos cruzados; por el contrario, está gestando una de las revoluciones técnicas y filosóficas más sofisticadas de su historia. Para combatir el impacto del sobrecalentamiento, las bodegas están reescribiendo los manuales de la viticultura.

En el viñedo, la respuesta inmediata ha sido el rediseño del manejo de la canopia: los viticultores utilizan el follaje como un paraguas protector para sombrear la fruta y ralentizar la maduración. Asimismo, las cubiertas vegetales activas —hierbas nativas sembradas entre las hileras de cepas— ayudan a retener la humedad del suelo, reducir su temperatura y devolverle vida microbiológica al ecosistema. En regiones críticas del sur, como Chile o el desierto costero del Perú, se está migrando hacia sistemas de riego de precisión por goteo alimentados por energía solar, optimizando cada gota de agua y combatiendo la salinidad.

Equilibrio enológico

"Para combatir el impacto del sobrecalentamiento, las bodegas están reescribiendo los manuales de la viticultura."

La batalla también se libra desde la genética y la geografía. En Europa, se vive un histórico retorno a las variedades ancestrales tardías, cepas casi olvidadas por su maduración lenta que hoy son reinas de la resistencia climática gracias a su capacidad de mantener acideces vibrantes bajo veranos tórridos.

Paralelamente, la cartografía del lujo se está moviendo verticalmente: las bodegas buscan la altitud como un refugio de frescura, plantando viñedos boutique en zonas andinas antes inexploradas o escalando las laderas de los Pirineos y los Alpes. En el plano tecnológico, el uso de levaduras seleccionadas no productoras de alcohol en bodega permite equilibrar los mostos sobreconcentrados, preservando la ligereza y la elegancia en boca sin alterar la tipicidad del terruño.

Carpe Vinum «Aprovecha el vino».