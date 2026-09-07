El sudeste asiático dejó de ser un destino marginal para el arándano peruano y empieza a ordenar decisiones de logística, variedades y hectáreas en una de las agroexportadoras más grandes del país. Así lo dejaron ver en Asia Fruit Logistica 2026 —realizada del 2 al 4 de setiembre en el AsiaWorld-Expo de Hong Kong— Christian Pereda y Luis Alburqueque, de Euroandes Foods Import, brazo comercial del Grupo Danper.

La fórmula que la compañía está probando rompe con el envío directo. “Buscamos potenciar las ventas en el sureste asiático de una manera bimodal”, explicó a Fresh Plaza Pereda.

¿En qué consiste? La fruta viaja por vía marítima hasta la oficina del grupo en Europa y desde allí se reexpide por avión hacia Tailandia, India o Singapur. La meta, dijo, es “llegar mediante una logística más eficiente, que preserve la calidad”, en una industria donde el transporte marítimo concentra cerca del 90% del volumen exportado.

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Danper irá de 100 a 800 hectáreas de uva y apunta al sudeste asiático

Para Euroandes, Asia todavía tiene recorrido. China y el norte del continente muestran un consumo más consolidado —son también zonas productoras—, mientras que India, Tailandia y Singapur “van en crecimiento” y se leen como una apuesta “a largo plazo”. El principal freno es el tiempo de tránsito desde Sudamérica: acortarlo permitiría “hacer más accesible el producto y promover el incremento del consumo”.

Ese desarrollo tiene contracara. Pereda advirtió que las exigencias de calidad suben conforme madura el consumo interno de cada país, algo ya evidente en China y que empieza a replicarse en Singapur e India.

Danper maneja ocho productos, cinco de ellos en línea fresca: uvas, arándanos, paltas, mangos y espárragos, estos últimos con participación decreciente. La compañía proyecta saltar de 100 a casi 800 hectáreas de uva en los próximos tres años y cerrar el actual ejercicio con 1,000 hectáreas de arándanos entre variedades exclusivas y libres.

Los ejecutivos coincidieron, además, en que la integración vertical de las empresas peruanas —con oficinas propias en los mercados de destino— responde a la necesidad de una relación más directa con el cliente final, tanto para blindar cuentas ya ganadas como para abrir plaza en el sudeste asiático.

La compañía proyecta saltar de 100 a casi 800 hectáreas de uva en los próximos tres años y cerrar el actual ejercicio con 1,000 hectáreas de arándanos entre variedades exclusivas y libres.

El Niño deja campos con hasta 50% menos arándanos, alerta Danper

En la coyuntura (El FEN), los ejecutivos describieron un escenario de precios al alza tras una ventana europea aún dominada por el origen local. Perú ya lidera los envíos de esta etapa inicial gracias a variedades exclusivas, aunque el movimiento fuerte llegará con la curva de las variedades libres, como Ventura o Emerald.

El factor climático es la principal incógnita: según los directivos, hay diferencias de hasta “40-50% menos de fruta” según variedad y campo, lo que podría dejar al país con un volumen parecido al de la campaña anterior, pero con un mercado “más estable a nivel de precios”.

La lectura es coherente con la del gremio: Proarándanos recortó su proyección para la campaña 2026-2027 a unas 404,000 toneladas, un alza de apenas 5.6%, cuando sin los efectos de El Niño el crecimiento habría bordeado el 20%.

Pese al ajuste, la posición peruana no se mueve. Aunque China concentra la mayor producción mundial, Perú sigue siendo el primer exportador global, con una ventana comercial que va principalmente de agosto a febrero.