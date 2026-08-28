La agroexportadora Camposol anunció que aumentará la capacidad de almacenamiento y despacho diario de arándanos en su planta de Chao; ello, como parte de una ampliación en infraestructura dentro de este activo. El objetivo de la firma es anticiparse al crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas de este berrie.

La nueva área alude a una instalación de 1,000 metros cuadrados (m2) en la zona de despacho de productos frescos de su fábrica, un proyecto diseñado para fortalecer la capacidad de almacenamiento y atención de arándano. Así, la ampliación permite duplicar la capacidad de almacenamiento de producto terminado, de 48 a 92 contenedores (FCL), así como la capacidad de despacho diario, de 15 a 30 contenedores al día, tras pasar de 3 a 6 rampas de despacho.

“Esto significa que la planta puede despachar el doble de contenedores de arándano peruano rumbo al mundo en cada jornada”, manifestó la compañía en un comunicado.

El último jueves fue inaugurada la nueva instalación dentro de la planta de Chao. (Foto: Camposol)

La obra también amplió la recepción de materia prima, de 3 a 4 rampas, e incorporó una nueva puerta de ingreso para camiones con fruta ya refrigerada, provenientes del Centro de Acopio y Enfriamiento de su fundo Yakuy Minka, reforzando la cadena de frío desde el campo hasta el despacho.

Inversión con proyección a mayor demanda

La decisión de ampliar se realiza como parte de una estrategia de prever, dado que Camposol proyecta que el volumen de la demanda del arándano peruano seguirá creciendo en los próximos años. La obra se desarrolló en cinco meses, terminando en julio de este año, sin interrumpir la operación de la planta.

“Esta ampliación responde a una decisión anticipada, pues sabemos que el volumen de arándano peruano va a seguir creciendo, y queríamos que nuestra infraestructura estuviera lista antes que ese aumento nos alcance. Es una inversión en el futuro de Camposol y en las personas que hacen posible nuestra operación en Chao”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol.

Por su parte, Javier Mejía, gerente de Operaciones Perú, indicó que ejecutar esta ampliación sin detener la operación durante cinco meses de obra fue un desafío de coordinación para todo el equipo. “Hoy esta planta está lista para acompañar el crecimiento de Camposol en los próximos años”, destacó el ejecutivo.

Este proyecto también incluyó una nueva zona de ingreso para el personal operativo de la planta, de 150 metros cuadrados, que mejora las condiciones de acceso para los trabajadores.