El conflicto elevó significativamente los costos de transporte hacia Medio Oriente, afectando uno de los mercados más importantes para la compañía. Ante ello, la agroexportadora busca fortalecer otros destinos internacionales mientras espera que se normalice el tránsito por el estrecho de Ormuz y se recuperen las condiciones para comerciar con esa región.

“La estrategia que siempre nos ha funcionado es la diversificación de mercados. Al no depender de un solo mercado, tenemos mercados alternativos que nos permiten mantener el mismo volumen de ventas”, señaló Jorge Fernández Gil, gerente general de Agro Fergi, en entrevista con Gestión.

Actualmente, Asia representa alrededor del 25% de la cartera comercial de Agro Fergi, mientras que Medio Oriente concentra cerca del 20%. La empresa exporta a 47 países y prevé seguir fortaleciendo su presencia en mercados asiáticos como parte de su estrategia de crecimiento internacional.

Asia ya representa el 25% de la cartera comercial de Agro Fergi.

Asia gana peso en la estrategia de Agro Fergi

Asia ya representa alrededor del 25% de la cartera comercial de Agro Fergi, por encima del 20% correspondiente a Medio Oriente. Sobre esa base, la agroexportadora busca fortalecer su presencia en mercados como Japón, Corea del Sur, Indonesia, Taiwán, Hong Kong y Vietnam, donde apunta a incorporar nuevos clientes y ampliar sus oportunidades comerciales.

En paralelo, la compañía continuará reforzando mercados donde ya mantiene operaciones, como China, mientras evalúa nuevas oportunidades comerciales en países donde el Perú cuenta con tratados de libre comercio, un factor que considera clave para seguir desarrollando sus negocios.

“Hay otro tipo de productos, como la kiwicha o amaranto, que están para potenciar, desarrollar y hacer investigación. También tenemos chía, yacón, maca e incluso maíz morado. Es una cartera bastante amplia y el mercado es bastante grande”, señaló Fernández.

En ese contexto, la empresa apunta a ampliar la participación de estos superfoods dentro de su portafolio exportador, complementando las ventas de quinua con una oferta más diversificada para atender la creciente demanda por alimentos saludables en los mercados asiáticos.

La empresa proyecta crecer 10% este año pese al impacto del conflicto en Medio Oriente.

Agro Fergi busca crecer pese al fuerte golpe en Medio Oriente

Ahora bien, el conflicto en Medio Oriente impactó directamente las operaciones de Agro Fergi en una de las regiones más importantes para sus exportaciones. Según explicó Fernández Gil, el costo del transporte marítimo hacia esos mercados pasó de entre US$ 2,000 y US$ 2,500 por contenedor a alrededor de US$ 12,000, incremento que encareció significativamente los envíos hacia esa zona.

El impacto también se reflejó en las ventas. El ejecutivo indicó que, para esta época del año, la empresa registraba alrededor de US$ 200,000 en ventas hacia Medio Oriente; sin embargo, este año esa cifra se redujo a aproximadamente US$ 45,000. Asimismo, estimó que las colocaciones en esa región disminuyeron cerca del 90%, principalmente por el fuerte incremento de los costos logísticos.

“El objetivo de este año es crecer un 10% más a comparación del 2025”, señaló Fernández Gil. La meta llega luego de que Agro Fergi cerrara el 2025 con un crecimiento de entre 5% y 6% respecto al 2024, pese a un entorno marcado por una mayor competencia internacional.

La empresa espera que el conflicto en Medio Oriente concluya y que el tránsito por el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad para recuperar gradualmente las exportaciones hacia esa región. Mientras ello ocurre, continuará apoyándose en la diversificación de mercados para sostener el volumen de sus operaciones internacionales.