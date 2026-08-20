Agro Fergi exporta quinua y otros superfoods a 47 mercados internacionales.
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Dax Canchari Reyes
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La guerra en Medio Oriente reconfiguró el comercio con uno de los principales destinos de la agroexportación peruana. En ese escenario, Agro Fergi, empresa peruana especializada en la exportación de quinua y otros superfoods, acelera su estrategia de diversificación para sostener el crecimiento de su negocio internacional en un contexto marcado por mayores costos logísticos. ¿Cómo quedará ahora su mapa de expansión?

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