Dentro de los productos agrícolas que han incrementado sus exportaciones se encuentran los granos andinos. La maca, quinua, kiwicha, cañihua, chía, entre otros, han ganado protagonismo en la alimentación de los jóvenes debido a una tendencia que cada día se va extendiendo a nivel global.

Exportación de los granos andinos en cifras

Según la información CIEN, en el 2023, el mercado mundial de granos y cereales alcanzó los US$ 65,574.9 millones (+15.9% respecto al 2022). Entre los principales compradores se encuentra China, concentrando el 11% del valor de las compras totales (US$ 7,227.9 millones), seguido por Japón (US$ 5,888.4 millones) y Corea del Sur (US$ 4,332.1 millones).

Perú se encuentra en el puesto 28 del ranking mundial de proveedores de granos y cereales, pero se ubica en el puesto 3 a nivel Latinoamérica, debajo de Brasil y Argentina.

En el 2023, las exportaciones peruanas de granos andinos alcanzaron los US$ 130.6 millones (+12.3% respecto al año anterior), mostrando una recuperación desde el 2019. Los productos que impulsaron estas cifras son: quinua (76.1%), maíz gigante (15.3%), chía (4.9%), kiwicha (1.5%), maíz Chulpi (1.2%), tarwi (0.9%) y cañihua (0.01%).

Sin embargo, es importante precisar que la cañihua, la kiwicha, el tarwi y la chía registraron caídas de 78.5%, 23.8%, 20.9% y 4.9%, respectivamente, en comparación con el 2022.

Con respecto a las zonas productoras, Lima fue la principal región exportadora de granos andinos, concentrando el 61.9% del valor total (US$ 80.9 millones), seguido por Ayacucho (US$ 21.4 millones) y el Callao (US$ 11.2 millones.

En este 2024, de enero hasta abril, las exportaciones sumaron US$ 45.7 millones, lo que representa un crecimiento de 40.6% con respecto al mismo periodo del 2023.

Para conocer más sobre el crecimiento de los granos andinos, Gestión conversó con Gabriel Arrieta, jefe de estudios económicos e inteligencia comercial del CIEN-ADEX, quien explica que este 2024, sería un mejor año para este producto.

“Por como va el año, esperaríamos de que se cierre con un crecimiento. Estamos observando este 40.6% influenciado, principalmente, por la mayor exportación de quinoa. Hay que seguir muy de cerca, cómo es que se va a continuar desenvolviendo”, comenta.

Tendencia de consumo que impulsa la compra de granos andinos

Por su parte, Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, explica que esto se debe a la tendencia de la alimentación saludable en el mundo.

“Se ve que muchos jóvenes, principalmente generación millennial y la generación Z, son los más preocupados en no dañar el planeta y alimentarse con lo que ellos consideran sano. Cada vez están más preocupados en el consumo de proteínas y estos granos andinos tienen un aporte representativo”, explica Quiñones.

Adicional a ello, hay una tendencia de dejar el consumo de productos animales y reemplazarlos por otros. En el caso de la carne de res, suele ser sustituida por los granos andinos debido al valor nutricional que posee.

Granos andinos ganan espacio en las exportaciones. Foto: gob.pe

Desafíos en la cosecha

Como se mencionó anteriormente, el Perú ocupa el puesto 28 en el ranking mundial de exportadores de granos andinos; sin embargo, podría ascender algunos escalones si se superan los desafíos que presentan los productores.

Gabriel Arrieta menciona los tres retos principales que el Estado peruano debe superar:

Incorporar la tecnología a la producción

Así como hay grandes empresas dedicadas a la exportación de este producto, también hay pequeñas empresas que se dedican exclusivamente a la producción de granos andinos, pero todavía no cuentan con el nivel adecuado de tecnología para incrementar los resultados a gran escala.

“Uno de los principales problemas es la producción en escala de granos andinos. Lamentablemente, no hemos podido explotar como se debe el potencial que tiene la exportación de estos productos, pese a que tenemos la particularidad de tener suelos agrícolas distintos. Por ello, el Estado debe focalizar sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico de la producción”, explica el profesional.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los agricultores tienen cierta identificación cultural con el proceso de producción.

“La modernización del campo enfrenta cierta resistencia cultural, pero poco a poco se está mejorando la tecnología agrícola. Esto tomará tiempo porque las tradiciones influyen en cómo se manejan los productos. Sin embargo, poco a poco se está capacitando a los agricultores en el uso de tecnología para lograr un mejor rendimiento, mejores semillas, un tratamiento más eficaz del campo y mejores sistemas de riego”, agrega Óscar Quiñones.

Capacitación constante para optimizar los resultados

La capacitación a los productores sobre el mercado es esencial, porque si ellos conocen más sobre el tema, pueden tomar una mejor decisión al identificar qué de productos producir y enfocarse en la dirección de una futura exportación.

Producción de granos andinos requiere nuevas tecnologías. Foto: gob.pe

Financiamiento a los productores

Para acceder a una mejor tecnología, mejorar los suelos o adquirir insumos para la producción de granos andinos, requieren de un adecuado financiamiento. Actualmente, no es sencillo acceder a créditos de desarrollo del sector agrícola.

“Más que nada para los productores de granos andinos, que no son el tipo de productos clásicos que vemos en la distribución de las exportaciones. Siempre se habla de la uva, arándanos, mangos, paltas, entre otros, pero los granos andinos también tienen potencial en el Perú”, agrega Arrieta.

