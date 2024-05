El año pasado la Unión Europea catalogó a la quinua peruana como un producto de riesgo. ¿El motivo? Se detectó durante el 2021 y el 2022 más de cinco cargamentos de quinua orgánica peruana con presencia de fosetil y ácido fosfónico, unos químicos prohibidos. La restricción obligó a los exportadores a pasar por un proceso de certificación que acredite que sus envíos estén “limpios”.

En consecuencia, el volumen del grano andino peruano enviado a Europa cayó un 20%, según las autoridades. Esa oferta se redirigió principalmente a Estados Unidos y al Asia.

¿Se podrá levantar la sanción? El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha informado a los productores en Ayacucho ―principal zona productora en el Perú― que la Comisión Europea hará un corte en agosto próximo para evaluar los envíos que se han realizado hasta esa fecha. La “buena noticia” es que hasta el momento no se han registrado alertas.

No obstante, Jonathan Contreras Gavino, CEO de Aspagro y vicepresidente de la mesa técnica de la quinua en Ayacucho, analiza con pinzas ese dato. Explica que no es que haya desaparecido la presencia de los químicos, sino que las empresas no se han arriesgado a exportar a Europa. “En tres meses (agosto) podremos salir de la lista, pero hay un riesgo alto de que volvamos a ingresar el próximo año”, advierte.

En concreto, añade, el principal problema es la presencia del ácido fosfónico, cuyo origen, que puede ser de fuente natural o química, todavía no se ha podido determinar con algún estudio en el país. Las empresas privadas, junto con organizaciones de productores y de la academia (la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga) han iniciado una investigación que tomará al menos tres años. Y no será suficiente. Se requerirá también de paquetes tecnológicos para producir quinua orgánica sin presencia del ácido fosfónico. Ya hay algunos pilotos en marcha pero serán necesarias otras propuestas.

Ayacucho y Puno son las principales zonas productoras de quinua orgánica en Perú. El país se mantiene como el principal exportador del grano.

Valor agregado

Si bien el 80% de las exportaciones de quinua es en grano, los exportadores también están entrando a una nueva fase: darle valor agregado. Los últimos testeos de la quinua hidrolizada y extracción de proteínas están en marcha. Además, se está potenciando las presentaciones en hojuelas y harinas. Otras empresas están desarrollando sus marcas para diversificar sus unidades de negocio. También están invirtiendo en investigación y branding.

Este 2024 varios lanzarán productos de valor agregado, incluido Aspagro mediante su marca Nutrithy, con lo que se espera potenciar la agricultura familiar en las principales zonas productoras como Ayacucho y Puno. Es un trabajo de hormiga que luego puede escalar, pasando de tener presencia en tiendas a los supermercados. “Esa es la meta”, afirma Contreras.

Ricardo Limo del Castillo, director de Promoción de Exportaciones en Promperú, dijo a esta revista que “si seguimos produciendo quinua a granel por supuesto que tendremos problemas”, sobre todo si Bolivia nos pisa los talones en términos de producción. “La estrategia no es sacar a granel, sino con valor agregado. Ya hay harina y hojuelas, también se puede desarrollar productos preparados para el desayuno; una mezcla que puede incluir kiwicha y qañihua”.

El ejecutivo anotó que muchas empresas están apostando por su internacionalización a través del canal digital. Amazon ha sido una plataforma clave en este proceso. “Estamos potenciando el acceso a plataformas electrónicas mediante nuestras oficinas comerciales en Francia, Reino Unido, México y Taiwán. Este es el nuevo canal que tienen las empresas. A nivel internacional, el canal digital representa hasta el 35% de las ventas; en el Perú recién llegamos al 5%”, anotó.

Datos

Los envíos de quinua peruana cayeron 6% en el 2023 respecto al año anterior. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, según datos de Agrodata.pe.

En el mundo existen 70 países productores de quinua. El Perú continúa como el principal exportador y productor mundial de quinua; seguido de Bolivia.

