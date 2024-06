En el marco del Día Internacional de los Granos Andinos, que se celebra cada 30 de junio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la exportación de quinua, maíz gigante, chía, kiwicha, tarwi y cañihua alcanzó los US$ 42,6 millones en los primeros cuatro meses del 2024.

Esta cifra representa un incremento de 42.5% en comparación al mismo periodo del año anterior. La exportación de quinua llegó a US$ 35 millones (+45.2%); el maíz gigante del Cusco, alcanzó envíos por US$ 4 millones (+61.3%); la kiwicha, reportó exportaciones por un valor de US$ 900,000 (+96.6%); y la cañihua, registró envíos por US$ 26,000 (202.3%).

La titular del Mincetur, Elizabeth Galdo, resaltó el desempeño positivo de estos productos, “que son demandados en los mercados internacionales por su alto valor nutricional, lo cual los hace parte de los superalimentos”.

En tanto, las ventas de tarwi y chía cayeron 21.7% y 11.5%, respectivamente.

Principales mercados

Estados Unidos es el principal mercado de granos andino con el 36% de los envíos. Le sigue la Unión Europea con el 21%, Canadá con 9%, Reino Unido con 4% y Japón con 4%.

“Entre enero y abril del 2024, sobresalió el incremento en las ventas al mercado estadounidense, con un alza de cerca de 70%, y el mercado japonés, con un aumento de 57.5%”, resaltó el Mincetur.

Respecto a las regiones que más exportaron, Ayacucho lidera la lista con el 33% de los envíos, seguido de Apurímac con el 15%, Cusco con el 10%, y Puno con el 9%.

En 2024, destacan los mayores despachos de Ayacucho (+67,9%), que alcanzó un valor US$ 15 millones, y Puno (+64,7%) con envíos por US$ 4 millones.

El Mincetur informó que a través de la estrategia Ruta Productiva Exportadora (RPE), brinda servicios de capacitación y asistencia técnica a 11 organizaciones de quinua de Puno, Cusco y Ayacucho.