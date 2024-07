Evolución del precio del cacao

Gestión conversó con Hugo Wiener Fresco, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que la situación en países como Costa de Marfil y Ghana no es la más favorable para el cultivo de cacao, puesto que las plantaciones antiguas han perdido productividad.

“También se han presentado problemas como la falta de fertilizantes, problemas fitosanitarios y hasta problemas financieros, lo cual afectó al cacao”, comenta. Frente a ello, el precio del cacao se ha incrementado en los países exportadores, como Perú.

Mercedes Obregon, analista senior de estudios económicos de ComexPerú, comenta que desde junio del 2023, el precio internacional del cacao superó los US$ 3,000, en promedio, por tonelada; sin embargo, en el mes de abril del 2024, se registró US$ 10,800 por tonelada.

Es importante reconocer que los países africanos atienden más del 50% de la demanda internacional y que, en el caso del Perú, atiende el 3%, pero se coloca dentro del top 10 de países que exportan cacao.

Santiago Pastor-Soplín, docente de la carrera de agronomía y negocios de la Universidad Científica del Sur, explica que el Perú exporta el cacao fino de aroma, que no solo tiene sabor a chocolate, sino también posee aromas de frutos secos, frutos rojos, entre otros.

“El cacao corriente es el que mayoritariamente produce África y parte de Brasil; en Perú, el 25% de cultivos es de cacao corriente. Sin embargo, el cacao fino de aroma hay hasta un 10% en el mundo, y nuestro país posee estas cosechas en un 75%. Es muy buscado por los chocolateros artesanos que hacen chocolates finos y es muy bien pagado”, señala.

En este marco, la caída de exportaciones africanas de este grano se convierte en una gran oportunidad para los productores peruanos, tanto del cacao corriente, como el cacao fino de aroma, porque el “precio se ha cuadriplicado a nivel mundial”, sostiene Pastor-Soplín.

El cacao peruano responde al 3% de la demanda mundial. Foto: gob.pe

Estrategias para aprovechar el alto costo y la gran demanda

Alternativas para el producto

Santiago Pastor-Soplín considera que bajo este panorama, los productores se pueden enfocar en el chocolate terminado y en la pasta de cacao, teniendo en cuenta el consumo en el mercado. Con ello, pueden generar mayores ingresos aprovechando los precios altos.

“Es algo clave. Exportar grano fermentado, es lo más básico. La forma ideal de enviar el cacao es en chocolate, manteca o hasta cosméticos. Con la exportación del chocolate, el año pasado se llegó hasta US$ 85 millones, aproximadamente. Esto se debe a la producción privada y a las familias agriculturas que se están dedicando a ello. Seguro que en dos o tres años, doblamos estas ganancias”.

Por su parte, Hugo Wiener agrega que de las derivaciones del cacao, el 16% es ocupado por la producción de chocolate, por lo que se ha incrementado la cantidad de cacao que se destina a las empresas. Con ello, también se han abierto nuevas chocolaterías.

“Hay empresas innovadoras en distintas partes del país que se dedican a ello, pero también hay que tener en cuenta de que, ante el aumento de precio desmesurado del producto base, las chocolaterías se ven perjudicadas. Sin embargo, no se debe considerar que es un impacto definitivo, sino pasajero”, explica. Debido a ello, se recomienda exportar chocolates para equilibrar las ganancias con la inversión.

Se puede considerar a estos derivados del cacao para la exportación. Foto: gob.pe

Mejoramiento en los cultivos

Aumenta el valor del producto y las ganancias también. Frente a ello, los agricultores deben aprovechar esta oportunidad para mejorar sus cultivos de cacao y prepararse para las campañas posteriores.

“Para tener una buena cosecha se debe enriquecer a la planta con fertilizantes, podas, tratamiento y un riego apropiado para la producción”, aconseja Obregón.

En paralelo, recomienda evitar que exista mermas: “El cacao debe ser fermentado y secado; en todo ese proceso puede existir mermas y el objetivo es que sean mínimas para que toda la cosecha pueda aprovecharse con los altos precios”.

En el caso del Estado, se espera que las comunidades productoras reciban capacitaciones para que todas las regiones tengan el mismo conocimiento del cultivo del cacao.

“La idea es que todos puedan tener la misma información y el mismo cuidado para cumplir con estándares de calidad de manera igualitaria. Hay mucho trabajo del Estado en ellos para que estén organizados y se busque la estandarización”, considera la especialista.

Ante el incremento de precios, Santiago Pastor-Soplín advierte sobre el robo de cacao en los cultivos, por lo que es importante que los productores implementen medidas de seguridad para evitar pérdidas.

Renovar las plantaciones es otra prioridad: “Se deben poner clones más productivos o de mejor calidad porque tenemos diversidad genética para ir mejorando las parcelas, ir sustituyendo plantas de cacao que no posean buenas coronas y que produzcan más o de mejor calidad”.

Adicional a ello, se debe tener en cuenta que el tema del acceso a las zonas productoras incrementa los costos del producto, por lo que se recomienda facilitar el ingreso a las comunidades ubicadas en San Martín, Junín, Ucayali, entre otras.

Proyección del mercado internacional

La mala situación que atraviesan los países africanos no se va a solucionar a corto plazo. Wiener analiza que “el problema se va a presentar este año y va a ser mucho menos relevante el próximo año, hasta finales del año 2025, con seguridad. Países que tienen producción más alta, como Brasil, Ecuador y Perú, están aumentando su producción, pero eso se va a nivelar con la recuperación de la producción africana”.

Es importante tener en cuenta de que la producción de cacao no se encuentra en un precio común, por lo que se presentará una reducción gradual.

“Trabajar para una buena cosecha el próximo año, es importante. Este año no hay ninguna razón para que el precio caiga, pero el próximo año, el mercado del cacao se habrá normalizado y llegará al precio que le corresponde. Se estima que llegará de US$ 3,000 a US$ 4,000 por tonelada. De igual manera, un cacao a ese precio, es muy rentable”, finaliza el profesional de la PUCP.

Cultivos de cacao peruanos se ven beneficiados ante la demanda internacional. Foto: gob.pe

Dato

En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de grano de cacao crecieron en un 155%, principalmente por el precio, que se incrementó en un 125%, y el volumen exportado. Entre enero y abril, se registraron 20,470 toneladas de exportación, qué equivalen a un 13.5% de crecimiento, comparado con el año anterior, según información de Comex.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, las principales regiones productoras de cacao son: San Martín 39% de participación, Junín con 20%, Ucayali 11% y Huánuco 10 %. Solo estas cuatro regiones representan alrededor del 81% de la producción nacional.

