Entre enero y marzo del 2024, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 2,383 millones, registrando un aumento de 8.5%. Así lo indicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), quien detalló que en el periodo analizado de este año, los despachos agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 174 millones (57.8%), mientras que los envíos agropecuarios y/o agroindustriales (no tradicional) ascendieron a US$ 2.208 millones (5.9%).

El gremio detalló que en el primer trimestre del año, Camposol se ubicó como la principal empresa agroexportadora peruana, con despachos por US$ 112,345,000, mostrando un aumento de 126.09% frente a los US$ 49.690.000 reportados en igual periodo del 2023. Esta empresa, que subió un lugar en el ranking, concentro el 4.71% de las agroexportaciones peruanas.

En segundo lugar en el ranking aparece Machu Picchu Foods, empresa dedicada a la exportación de cacao y chocolate, cuyos envíos ascendieron US$ 55′053,000, registrando un crecimiento de 70.11% y participando con el 2.31% de las agroexportaciones por parte de Perú. Esta empresa escaló nueve posiciones en el ranking, gracias al alto precio del cacao en el mercado internacional.

Cambios en el ranking

Hortifrut Perú con despachos por US$ 53′257,000 entre enero y marzo del 2024, presentó un alza de 151.63%. La empresa trepó 15 casillas y se adueñó de la tercera posición del ranking.

En el cuarto lugar aparece Corporación Agrolatina con exportaciones por US$ 48.562.000, que presentó una caída de 22.96%, en sus envíos, retrocediendo tres posiciones, ya que entre enero y marzo del 2023 la empresa lideró el ranking. Los Olivos de Villacurí se ubicó en la quinta casilla con envíos por US$ 47.434.000 registrando un crecimiento 29%, lo que le permitió subir 3 escalones.

Corporación Danper con despachos por US$ 46.414.000 (36.52%) y Agrícola Don Ricardo con US$ 38.690.000, con un descenso de 9.66%, se colocaron en la sexta y séptima posición en el ranking, respectivamente.

La octava, novena y décima casilla fueron ocupados por Vitapro con US$ 36′980,000, que implica una caída de 28.92%, Agrovision Perú con US$ 32′131,000 (20.49%) y Olam Agro Perú con US$ 30′988,000, empresa que reportó un avance de 587.23%.

