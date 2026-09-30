Si bien el senador Flavio Figallo, vocero de Buen Gobierno en la Cámara Alta, confirmó que su bancada respaldará en bloque la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, la agrupación podría cambiar de idea.

“Siempre se puede cambiar de postura”, sostuvo la diputada del Buen Gobierno, Rossana Alayza, tras señalar que su bancada aún no ha definido si votará a favor o en contra de la censura de Astudillo.

Alayza indicó que siempre existe la posibilidad de cambiar de postura, especialmente si se observa una intención de realizar cambios, en particular respecto al enfoque de la reforma policial. “Si el ministro indica que habrá una reforma policial, podríamos reconsiderarlo”, sostuvo.

Como se recuerda Figallo señaló que la decisión cuenta con el conocimiento de Jorge Nieto, presidente del partido Buen Gobierno, y descartó que existan discrepancias internas respecto a la posición que asumirá la bancada.

“Sí, hay un consenso. Nosotros hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados participaron en la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección”, declaró en RPP.

Jorge Nieto avala respaldo de Buen Gobierno a censura contra MININTER

El senador señaló que las decisiones políticas de Buen Gobierno son coordinadas con el presidente del partido, Jorge Nieto, y afirmó que, en el caso de la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, no existen discrepancias dentro de la bancada.

“Jorge Nieto conoce la decisión y la avala (...) Específicamente, sobre el caso Astudillo, no tenemos ese tipo de discrepancias internas”, indicó.

Como se recuerda, la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior fue presentada por diputados de Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, en medio de cuestionamientos a su gestión frente a la persistencia de la inseguridad ciudadana.

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Figallo propone que un policía o civil con experiencia dirija el Interior

Figallo también cuestionó que el Ministerio del Interior ahora sea conducido por integrantes provenientes de las Fuerzas Armadas y sostuvo que existen diferencias entre la formación militar y policial para enfrentar problemas de seguridad.

“En general, la conducción de los militares en el Ministerio del Interior nunca ha sido del todo bien llevada. Hay diferencias muy grandes entre la formación de unos y otros, y en las lógicas, las estrategias y las tácticas para resolver los problemas urbanos”, afirmó.

En ese contexto, el senador consideró que el sector podría ser dirigido por una persona a la Policía Nacional o por un civil con experiencia adecuada.

De igual manera, Figallo mencionó al comandante general de la PNP, Fredy López, como una eventual opción para asumir el Ministerio del Interior.

“Entiendo, por ejemplo, que el comandante general actual tiene las capacidades para hacerlo”, expresó. Cabe precisar que esta declaración corresponde a la posición del senador y no constituye un anuncio del Ejecutivo.