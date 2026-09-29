El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó que el viernes 30 de octubre se inicia la postulación a Beca Generación del Bicentenario 2026, dirigida a los profesionales peruanos con insuficientes recursos económicos para seguir una maestría o un doctorado en una universidad de prestigio internacional.

Pronabec además indicó que los ganadores de la referida convocatoria extraordinaria tendrán cubiertos los gastos esenciales para seguir su posgrado sin inconvenientes económicos.

Los beneficios que otorga la beca son la matrícula y la pensión de estudios, así como la cobertura para la obtención del grado y/o título respectivo y del trabajo de investigación para la obtención del grado.

Además, los ganadores tendrán asegurados alojamiento, alimentación y movilidad local, desde 15 días antes del inicio de clases hasta 15 días posteriores a la culminación de sus estudios. El seguro médico y demás costos administrativos también son parte de los beneficios.

Los beneficios serán otorgados y reconocidos desde el 1 de enero del 2027, incluso en aquellos casos en los que el becario ya inició sus estudios. No se reconocerán sobre el tiempo de estudios previamente transcurrido.

La convocatoria extraordinaria, que contempla 20 becas (17 para maestrías y 3 para doctorados), cuenta con el respaldo financiero necesario para sostener los estudios de posgrado en el extranjero de los ganadores durante todo su periodo de financiamiento, sostuvo Pronabec.

La postulación a la convocatoria va del 30 de octubre hasta el 13 de noviembre (23:59 horas), y su proceso, como todos los del Pronabec, es virtual y gratuito. La postulación es a través de www.pronabec.gob.pe/beca-generacion-bicentenario/ Pronabec dará a conocer la lista de seleccionados el 15 de diciembre del 2026.

Pronabec informó que, en 14 años de funcionamiento, la Beca Generación del Bicentenario ha beneficiado a 2,360 peruanos que han seguido, en su mayoría, estudios de maestrías en agronegocios, ingenierías y gestión sostenible en las mejores universidades del mundo.

Pronabec cubrirá gastos esenciales de becarios que sigan posgrado en el extranjero. Foto: Pronabec.

Para más información, los interesados pueden realizar consultas a través del Facebook del Pronabec (www.facebook.com/PRONABEC), del WhatsApp 914 121 106, de la línea gratuita 0800 000 18, de la central telefónica (01) 612 8230 o de línea gratuita de Aló MAC con el número 1800.