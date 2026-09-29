De acuerdo con cifras estatales, en el primer semestre de este año se contabilizaron 147 denuncias por homicidio a causa de sicariato a nivel nacional. Foto: difusión GEC
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Fernando Cuadros Concha
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En las últimas 48 horas se registraron cinco asesinatos solo en Lima y Callao a pesar del estado de emergencia, lo que agiganta la sensación de inseguridad tanto en la capital como en el resto de las regiones, en un panorama donde las redes criminales expanden sus zonas de influencia, según el

David Ojeda, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), sostiene que , dado que las actividades vinculadas con la minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilícitas se relacionan con organizaciones que emplean armas para lograr rentas y disputar el control territorial.

A su criterio, deben ser vistas como “economías ilegales armadas”, y para responder, se requiere una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los organismos de inteligencia y el sector empresarial.

Remanentes terroristas y sus nuevos planes

Ojeda añade que los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM han cambiado sus objetivos y se dedican ahora a proteger el tráfico ilícito de drogas, lo que “dificulta separar” el terrorismo de actividades del crimen organizado.

, la cual trasciende las zonas de extracción y alcanza los mercados internacionales, con efectos sobre la comercialización del oro y la imagen del país.

José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, advierte que las redes criminales apuntan a tres objetivos: captar recursos económicos, controlar las actividades ilegales y acceder a espacios de poder político. “Algunos en el Congreso, otros en gobiernos regionales o alcaldías”, refiere.

Pone como ejemplo y periodistas formarían parte de los planes de las organizaciones criminales para ampliar su espectro de influencia.

También alerta sobre el terrorismo religioso ante la presencia de ciudadanos radicalizados por ISIS y presuntos integrantes de la Guardia Revolucionaria Iraní.

El avance de las economías ilegales, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales plantea un desafío que va más allá de la seguridad ciudadana. Foto: difusión / referencial
El avance de las economías ilegales, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales plantea un desafío que va más allá de la seguridad ciudadana. Foto: difusión / referencial

Reformas por aplicar

Hernán Couturier, embajador en retiro del sistema de inteligencia nacional, señala que , sino que también se adentran en las economías informales o semiformales para movilizar recursos con menor trazabilidad.

Ello puso sobre la mesa “la necesidad de mejorar la trazabilidad de las exportaciones y de identificar los mecanismos” mediante los cuales los recursos provenientes de actividades ilícitas ingresan a los circuitos comerciales.

Gil plantea realizar una auditoría general del sistema de inteligencia nacional, a fin de evaluar sus capacidades, recursos humanos y prioridades frente al avance del crimen organizado.

“La respuesta debe abarcar toda la cadena económica de las actividades ilícitas, incluidos los mecanismos de financiamiento, transporte, comercialización y acceso a compradores en el extranjero”, resume.

Coincidieron —debido a la crisis de hacinamiento carcelario— que limita el margen de acción de los procesos judiciales.

Y, por otro lado, , por lo que se requiere una estrategia integral y no solo de intervenciones policiales y militares, sino de la “inteligencia, cooperación internacional y participación preventiva del sector privado”.

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