Integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados presentaron este martes una moción de censura contra la presidenta de dicho grupo, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú).

De acuerdo con el documento que lleva la firma de legisladores de Fuerza Popular como Pier Figari, Arturo Alegría y Jaime Abensur, Avendaño debe ser censurada por su deficiente manejo de la Mesa Directiva, lo que afecta la programación de sesiones y el tratamiento de asuntos de competencia.

Esta moción de censura llega en plena tensión por el trámite del pedido de facultades legislativas pedidas por el gobierno de Keiko Fujimori.

No obstante, Giannina Avendaño expresó ante el grupo parlamentario que no se admitirá la moción de censura en su contra, por lo que dio paso al debate del dictamen que recomienda no otorgar las facultades legislativas.

Vale acotar que la Comisión de Constitución que preside Avendaño planteó no brindar las facultades requeridas y archivar la propuesta del Ejecutivo.

Moción de censura presentada contra Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Foto: X / difusión

Avendaño cuestionó la moción de censura y dijo que esta medida no corresponde. Fernando García, vicepresidente de la Comisión de Constitución, propuso someter a votación la admisión a debate de la moción de censura, mas cuestionó que se busque “acelerarla” desde el Ejecutivo.

“Si acá aprobamos facultades legislativas precisadas en función del fenómeno El Niño y el combate contra la criminalidad, esperemos que el Senado no las pueda corregir”, dijo.