El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas, con el fin de analizar la solicitud de prórroga del plazo de tres decretos supremos de régimen de excepción, dictados por el Poder Ejecutivo.

Así lo acordó la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, que sesionó con la conducción del presidente Miguel Ángel Torres Morales.

Los decretos supremos son:

-Decreto Supremo 113-2026-PCM, que prorroga el estado de emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, cuyo plazo vence el 2 de octubre de 2026.

-Decreto Supremo 114-2026-PCM, que prorroga el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla y en los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas del departamento de Loreto, cuyo plazo vence el 2 de octubre de 2026.

-Decreto Supremo 115-2026-PCM, que prorroga el estado de emergencia en algunos distritos de las provincias de Huancavelica y Tayacaja del departamento de Huancavelica, y las provincias de Chupaca, Concepción y Huancayo del departamento de Junín, por impacto de daños a consecuencia de movimientos sísmicos, cuyo plazo vence el 12 de octubre de 2026.

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Según el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, la prórroga del estado de emergencia requiere aprobación del Senado.