El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas. Foto: Congreso.
El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas, con el fin de analizar la solicitud de prórroga del plazo de tres decretos supremos de régimen de excepción, dictados por el Poder Ejecutivo.

Así lo acordó la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, que sesionó con la conducción del presidente Miguel Ángel Torres Morales.

Los decretos supremos son:

-, que prorroga el estado de emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, cuyo plazo vence el 2 de octubre de 2026.

-, que prorroga el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla y en los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas del departamento de Loreto, cuyo plazo vence el 2 de octubre de 2026.

-, que prorroga el estado de emergencia en algunos distritos de las provincias de Huancavelica y Tayacaja del departamento de Huancavelica, y las provincias de Chupaca, Concepción y Huancayo del departamento de Junín, por impacto de daños a consecuencia de movimientos sísmicos, cuyo plazo vence el 12 de octubre de 2026.

Según el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, la prórroga del estado de emergencia requiere aprobación del Senado.

El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas. (Foto: Congreso)
El Pleno del Senado de la República se reunirá este miércoles 30, a las 12:30 horas. (Foto: Congreso)

TE PUEDE INTERESAR

Juan Sheput: Gobierno espera “razonabilidad” del Congreso por pedido de facultades
Delegación de facultades se rechazaría: esto analiza Congreso en inseguridad y economía
Congreso: Plantean separar definitivamente a escolares que cometan actos de violencia
Confiep exhorta al Congreso acelerar evaluación de facultades solicitadas por el Gobierno

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.