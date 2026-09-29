La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó hoy, por unanimidad (5 votos), el informe de calificación que declara procedente una denuncia de oficio contra la diputada Milagros Santana Vera (Partido del Buen Gobierno) y dispone el inicio de la etapa de investigación.

La denuncia señala que la diputada Santana Vera habría intimidado y amenazado con emprender acciones legales contra periodistas que difundieron un incidente ocurrido en la ciudad de Huaral, donde la legisladora estacionó su vehículo en un espacio en el que estaba prohibido el tránsito vehicular.

De acuerdo con el informe de calificación, el hecho habría derivado en un altercado con una inspectora de la municipalidad, a quien la diputada presuntamente habría manifestado que perdería su trabajo debido a su investidura parlamentaria. El incidente quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos a través de las redes sociales.

El informe de calificación corresponde al Expediente N.° 004-2026-2027/CEP-CD.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados también aprobó dos denuncias presentadas contra los legisladores de Juntos por el Perú Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

La comisión es presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras.

Investigación por presunta violencia

El diputado de Juntos por el Perú Julián Pérez Mallqui, fue denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

El caso se conoció a finales de julio, luego de que Pérez Mallqui fuera intervenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia presentada por su entonces pareja.

De acuerdo con el parte policial, el legislador habría ejercido violencia contra ella tanto en su domicilio como posteriormente en la dependencia policial.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética seguirá adelante con investigación al diputado Julián Pérez Mallqui

A raíz de la denuncia, la Comisión de Ética inició una indagación preliminar y posteriormente aprobó por unanimidad admitirla a trámite e iniciar una investigación contra el legislador por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria.

Pérez Mallqui señaló previamente que se encuentra a disposición de las diligencias correspondientes. El caso también fue derivado a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.

Denuncia por presuntos aportes en su despacho

La Comisión de Ética también aprobó la denuncia presentada contra Catherin Palomino Casavilca, diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El caso se originó a partir de un informe periodístico que señaló que integrantes de su despacho habrían solicitado aportes económicos a trabajadores para financiar bienes y actividades vinculados con la oficina parlamentaria.

Entre los gastos mencionados figuran artículos decorativos, tarjetas de presentación, insumos y otros bienes destinados, según la denuncia, a actividades de la oficina congresal.

Palomino negó responsabilidad en los hechos y afirmó que está dispuesta a participar en las investigaciones.

“Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró el 17 de septiembre.

Los legilsdores tendran cinco días hábiles para presentar sus descargos formales. Luego, la Comisión llamará a una audiencia de sustentación, la cual debe programarse en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Tras el fin de la audiencia, la Comisión dispone de un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir y resolver el informe final. Los denunciados tendrán otros tres días para que formulen sus apelaciones, de no ser consideradas el Pleno se encargará de su veredicto final.