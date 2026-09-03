El diputado Jair Manrique, de la bancada Ahora Nación, presentó un proyecto de ley para cambiar la composición de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Actualmente, la comisión tiene seis integrantes que representan a las bancadas del Congreso Bicameral. La propuesta plantea incorporar a cuatro personas que no pertenezcan al Parlamento.

Los nuevos miembros serían un representante del Colegio de Abogados de Lima, un ciudadano de reconocida reputación, un docente de derecho de una universidad pública y otro docente de derecho de una universidad privada.

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Según Manrique, en declaraciones a RPP, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sería responsable de escoger a los dos docentes y al ciudadano de reconocida reputación.

El proyecto busca que la incorporación de integrantes externos ayudaría a reducir posibles conflictos de interés y reforzaría la independencia e imparcialidad de la Comisión de Ética.