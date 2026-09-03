El diputado Jair Manrique, de la bancada Ahora Nación, es el autor del proyecto de ley. Foto: Andina.
El diputado Jair Manrique, de la bancada Ahora Nación, es el autor del proyecto de ley. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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de la Cámara de Diputados.

La propuesta plantea incorporar a cuatro personas que no pertenezcan al Parlamento.

y otro docente de derecho de una universidad privada.

Según Manrique, en declaraciones a RPP, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sería responsable de escoger a los dos docentes y al ciudadano de reconocida reputación.

El proyecto busca que la incorporación de integrantes externos ayudaría a reducir posibles conflictos de interés y reforzaría la independencia e imparcialidad de la Comisión de Ética.

El proyecto busca que la incorporación de integrantes externos ayudaría a reducir posibles conflictos de interés. Foto: Difusión
El proyecto busca que la incorporación de integrantes externos ayudaría a reducir posibles conflictos de interés. Foto: Difusión

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