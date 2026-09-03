Comisión del Senado votará ratificación de Julio Velarde el 9 de setiembre. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El presidente de la comisión, Hugo Ccahuana Aymachoque, informó que los senadores analizan las perspectivas del manejo económico del país para los próximos cinco años.

Ccahuana Aymachoque indicó que los miembros de la comisión ya han expresado sus posturas sobre la continuidad de Velarde al frente del BCRP.

Por otro lado, la secretaria de la comisión, Martha Moyano, expresó su respaldo a Julio Velarde y destacó sus 20 años de trabajo al frente del Banco Central de Reserva.

Cabe precisar que, una vez elaborado, el informe técnico de la comisión deberá ser remitido inmediatamente a la Mesa Directiva del Senado.

Para que la designación de Velarde quede ratificada, deberá obtener más de la mitad de los votos del número legal de senadores.

El Senado está integrado por 60 miembros, por lo que la ratificación requerirá al menos 31 votos favorables en el pleno para ser aprobada.

Si el dictamen resulta negativo, el Senado deberá comunicar esta decisión al Poder Ejecutivo para que tome las medidas que correspondan.

El proceso parlamentario para evaluar la ratificación se realiza conforme al nuevo reglamento del Senado, establecido para el nuevo Congreso bicameral.

El proceso para evaluar la ratificación se realiza conforme al nuevo reglamento del Senado, establecido para el nuevo Congreso bicameral. Foto: Congreso.
El proceso para evaluar la ratificación se realiza conforme al nuevo reglamento del Senado, establecido para el nuevo Congreso bicameral. Foto: Congreso.

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