La diputada de Fuerza Popular fue procesada por presuntas compras irregulares durante el periodo en que trabajó en la Dirección de Turismo de Ucayali. Foto: Facebook Jessica Navas.
La diputada de Fuerza Popular fue procesada por presuntas compras irregulares durante el periodo en que trabajó en la Dirección de Turismo de Ucayali. Foto: Facebook Jessica Navas.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ordenó a Jessica Navas Sánchez de Onuki, pagar S/ 150,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser asumido junto a Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá, también incluidos en el proceso.

La decisión fue emitida en adelanto de fallo tras culminar el juicio oral por las presuntas irregularidades registradas en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali.

El caso está relacionado con la ejecución de un proyecto de acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, financiado por el mediante Plan COPESCO Nacional en el marco de la Ley 30281.

Jueza absolvió a Navas de los delitos de malversación y peculado

En el ámbito penal, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió absolver a Navas de los delitos de malversación de fondos y peculado por los que fue acusada por el Ministerio Público.

Navas deberá pagar el monto de manera solidaria con otros dos procesados, en un caso relacionado con la compra de vehículos por S/560,467 para un proyecto turístico en Ucayali. Foto: Facebook Jessica Navas.
Navas deberá pagar el monto de manera solidaria con otros dos procesados, en un caso relacionado con la compra de vehículos por S/560,467 para un proyecto turístico en Ucayali. Foto: Facebook Jessica Navas.

De esta manera, la parlamentaria no recibió una condena penal por estos delitos. Sin embargo, el juzgado determinó que deberá asumir, junto a los otros dos procesados, el pago de la reparación civil establecida a favor del Estado.

Los fundamentos completos de la sentencia serán expuestos el 10 de setiembre a las 6:00 p. m., durante la audiencia programada para la lectura integral del fallo.

¿Qué sostuvo la Fiscalía?

Según la acusación del Ministerio Público, durante 2015 se realizaron adquisiciones de vehículos por S/560,467 que no contaban con el aval del cronograma de desembolsos autorizado.

Entre los bienes adquiridos figuraban un bus turístico de dos pisos, una camioneta 4x4 y cuatro motocicletas. La Fiscalía sostuvo que estas compras no estaban contempladas en las partidas presupuestales aprobadas para la transferencia de S/2.98 millones destinada al proyecto.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori anuncia “Servicios por Impuestos”, mecanismo para acelerar obras por El Niño
Diana Gonzales, excongresista de Avanza País, es designada directora ejecutiva del Pronabec
Proyectos en Perú: así va la “carrera” de ministerios, regiones y municipalidades para invertir

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.