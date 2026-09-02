El Poder Judicial ordenó a Jessica Navas Sánchez de Onuki, pagar S/ 150,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser asumido junto a Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá, también incluidos en el proceso.

La decisión fue emitida en adelanto de fallo tras culminar el juicio oral por las presuntas irregularidades registradas en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali.

El caso está relacionado con la ejecución de un proyecto de acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mediante Plan COPESCO Nacional en el marco de la Ley 30281.

Jueza absolvió a Navas de los delitos de malversación y peculado

En el ámbito penal, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió absolver a Navas de los delitos de malversación de fondos y peculado por los que fue acusada por el Ministerio Público.

Navas deberá pagar el monto de manera solidaria con otros dos procesados, en un caso relacionado con la compra de vehículos por S/560,467 para un proyecto turístico en Ucayali. Foto: Facebook Jessica Navas.

De esta manera, la parlamentaria no recibió una condena penal por estos delitos. Sin embargo, el juzgado determinó que deberá asumir, junto a los otros dos procesados, el pago de la reparación civil establecida a favor del Estado.

Los fundamentos completos de la sentencia serán expuestos el 10 de setiembre a las 6:00 p. m., durante la audiencia programada para la lectura integral del fallo.

¿Qué sostuvo la Fiscalía?

Según la acusación del Ministerio Público, durante 2015 se realizaron adquisiciones de vehículos por S/560,467 que no contaban con el aval del cronograma de desembolsos autorizado.

Entre los bienes adquiridos figuraban un bus turístico de dos pisos, una camioneta 4x4 y cuatro motocicletas. La Fiscalía sostuvo que estas compras no estaban contempladas en las partidas presupuestales aprobadas para la transferencia de S/2.98 millones destinada al proyecto.