Congreso fija tiempo del debate de proyectos de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento 2027. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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La duración estará destinada a las intervenciones de los voceros del Senado y la Cámara de Diputados.

, así como la distribución del mismo.

El Senado dispondrá de una hora y la Cámara de Diputados de otra hora.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, asistirán al Pleno para sustentar los tres proyectos, conforme al artículo 69 del Reglamento del Congreso.

El reglamento señala que la exposición del Ejecutivo no puede superar los 60 minutos y debe centrarse en las prioridades de gasto y las fuentes de financiamiento.

Luego de la presentación del Ejecutivo, se realizará un debate en el que solo podrán intervenir los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados.

La Junta de Portavoces también aprobó que voceros del Senado y la Cámara de Diputados intervengan en el debate. Foto: Andina.
La Junta de Portavoces también aprobó que voceros del Senado y la Cámara de Diputados intervengan en el debate. Foto: Andina.

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