El Pleno del Congreso fijó el tiempo del debate, este jueves 3, las propuestas de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027. La duración estará destinada a las intervenciones de los voceros del Senado y la Cámara de Diputados.

La Junta de Portavoces Conjunta aprobó por unanimidad que el debate tendrá una duración de 2 horas, así como la distribución del mismo.

El Senado dispondrá de una hora y la Cámara de Diputados de otra hora. Cada bloque repartirá su tiempo de manera proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones ni ampliaciones.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, asistirán al Pleno para sustentar los tres proyectos, conforme al artículo 69 del Reglamento del Congreso.

El reglamento señala que la exposición del Ejecutivo no puede superar los 60 minutos y debe centrarse en las prioridades de gasto y las fuentes de financiamiento.

Luego de la presentación del Ejecutivo, se realizará un debate en el que solo podrán intervenir los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados.