La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado recibirá el próximo martes, 8 al canciller Carlos Espá. Foto: Congreso.
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado recibirá el próximo martes, 8 al canciller Carlos Espá. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Dos acordaron citar a seis ministros de Estado para que informen sobre la situación de sus respectivos sectores y detallen las políticas, objetivos y metas que prevén implementar durante sus gestiones.

La Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital aprobó convocar a los ministros de Salud, Luis Dyer; de Educación, José Antonio Chang; ; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario; y de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales.

El acuerdo se tomó durante la primera sesión ordinaria de este grupo de trabajo. Los ministros deberán presentar sus principales lineamientos de gestión, las políticas que proyectan ejecutar, así como los objetivos, metas e indicadores establecidos para el presente año.

Además, deberán responder las preguntas y abordar los temas que sean planteados por los integrantes de la comisión.

Dos comisiones del Senado acordaron convocar a seis ministros para que expongan sus planes de trabajo y respondan a las consultas de los senadores. Foto: Andina.
Dos comisiones del Senado acordaron convocar a seis ministros para que expongan sus planes de trabajo y respondan a las consultas de los senadores. Foto: Andina.

“De acuerdo con lo aprobado se priorizará la concurrencia de los ministros”, señaló el vicepresidente de la comisión, José Chipana (Juntos por el Perú), quien estuvo a cargo de la sesión.

Canciller Espá acudirá a Comisión de Constitución

En paralelo, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado acordó recibir al el próximo martes 8 de setiembre.

El titular de Relaciones Exteriores deberá informar de manera detallada sobre el plan de trabajo que desarrollará su sector.

El presidente de dicha comisión, Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), confirmó la convocatoria y señaló que en la misma sesión también participará la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), María Soledad Garagorri Gottfried.

El Congreso indicó que con estas convocatorias la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores cumple con el acuerdo adoptado durante la sesión del 18 de agosto.

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