Congreso. (@photo.gec/César Bueno)
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Redacción Gestión
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, refirió hoy que nadie en el Congreso de la República se opondrá a la aprobación de la delegación de facultades por parte del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

indicó.

El titular del sector destacó que entre los puntos del pedido de delegación de facultades en materia de seguridad se encuentra la denominación de grupo hostil a las organizaciones criminales para que las Fuerzas Armadas realicen operaciones de inteligencia y las combatan correctamente; o la modificación de la norma que permita la expulsión de personas de otra nacionalidad que cometan delitos en el país.

“No creo que el Congreso se oponga a que reforcemos mayor los trabajos de seguridad porque es una problemática vigente y que la gente está reclamando”, expresó.

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: Congreso)

Delegación de facultades también beneficiará al agro

En otro momento, el titular del sector destacó que la delegación de facultades legislativas permitirá acelerar el desarrollo de proyectos productivos, la ejecución de obras hídricas y la incorporación de tecnología para impulsar el agro y mejorar los ingresos de más de 2 millones de productores agrarios.

”, explicó.

“Son ocho puntos; el primero es seguridad, pero después hay uno de simplificación administrativa y de impulso a la inversión. Lo que queremos es ser ‘un socio de los agricultores’, para que podamos abrirles mercados, otorgarles financiamiento y lograr que sus obras de agua lleguen y se ejecuten mucho más rápido”, añadió.

En ese sentido

En tanto, frente a las sequías, Marco Vinelli precisó que se han identificado las necesidades de los pequeños productores agropecuarios del país.

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