ONPE. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el monto total destinado al financiamiento público directo a favor de las organizaciones políticas que obtuvieron representación en las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la República en las Elecciones Generales 2026 de abril pasado.

Según la , el monto asignado para el quinquenio 2026-2031 asciende a S/ 222′119,117. A continuación, conoce cuánto le corresponde a cada partido político.

Partido políticoMonto a recibir
Fuerza PopularS/ 45.3 millones
Juntos por el PerúS/ 38.4 millones
Renovación PopularS/ 37.5 millones
Partido del Buen GobiernoS/ 36.3 millones
Partido Cívico ObrasS/ 32.4 millones
Ahora NaciónS/ 31.9 millones

Para el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre de 2026, la ONPE autorizó la transferencia de S/ 19 0107,020.

Asimismo,

Finalmente, se fijó el 15 de enero del 2027 como la fecha límite para que las organizaciones políticas rindan cuentas formalmente sobre el uso de los recursos recibidos durante la segunda mitad del 2026.

Congreso. (Foto: GEC)
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