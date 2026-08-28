La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el monto total destinado al financiamiento público directo a favor de las organizaciones políticas que obtuvieron representación en las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la República en las Elecciones Generales 2026 de abril pasado.

Según la Resolución Jefatural Nº 000135-2026-JN/ONPE, el monto asignado para el quinquenio 2026-2031 asciende a S/ 222′119,117. A continuación, conoce cuánto le corresponde a cada partido político.

Partido político Monto a recibir Fuerza Popular S/ 45.3 millones Juntos por el Perú S/ 38.4 millones Renovación Popular S/ 37.5 millones Partido del Buen Gobierno S/ 36.3 millones Partido Cívico Obras S/ 32.4 millones Ahora Nación S/ 31.9 millones

Para el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre de 2026, la ONPE autorizó la transferencia de S/ 19 0107,020.

Asimismo, la ONPE autorizó a su gerencia de administración a efectuar las referidas transferencias interbancarias en las cuentas bancarias de las organizaciones políticas beneficiarias que hayan presentado la documentación prevista en el artículo 12 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Finalmente, se fijó el 15 de enero del 2027 como la fecha límite para que las organizaciones políticas rindan cuentas formalmente sobre el uso de los recursos recibidos durante la segunda mitad del 2026.

Congreso. (Foto: GEC)

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