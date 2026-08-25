Por segunda vez la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una convocatoria para seleccionar y nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la Convocatoria 006-2026-SN/JNJ.

El organismo inició este nuevo concurso luego de que Carlos Loyola Escajadillo, único postulante apto que llegó a la última etapa del primer proceso, no alcanzara los votos suficientes para ser designado.

El pasado 14 de julio, el pleno de la JNJ informó que el candidato solo obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos, sin embargo, no alcanzó el numero de votos requeridos para su nombramiento como jefe de la ONPE.

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¿Cuáles serán las etapas del concurso?

Estas de conforman con la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, evaluación del plan de trabajo, entrevistas personales y pruebas de confianza. Estas son las mismas etapas consideradas en la primera convocatoria para la selección del titular del organismo electoral.

🔴 Postula al concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE.



➡️ Conoce los detalles aquí pic.twitter.com/6Fcdrdhzho — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) August 25, 2026

¿Cómo será la inscripción?

De acuerdo con la información compartida por la institución, los interesados deberán pagar S/430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación, de manera presencial, o a través de la plataforma Págalo.pe.

En el recibo deberá figurar el número de DNI del postulante. El código de tributo es 09158 y el concepto corresponde a “jefe ONPE”. Para consultas sobre el concurso, la JNJ habilitó el correo concurso.onpe@jnj.gob.pe y el teléfono 2028080, anexos 151, 191 y 411.

Cabe recordar que la JNJ convocó el primer concurso el 29 de abril, tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE. En ese entonces, Corvetto presentó su renuncia ante la JNJ debido a los problemas logísticos y técnicos registrados durante la primera jornada electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana.

Actualmente, Bernardo Pachas ejerce la jefatura interina de la ONPE, cargo que ocupa desde abril del de este año.