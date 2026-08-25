Nuevo proceso de abre luego de que el único postulante no llegó a alcanzar los votos suficientes para ser designado en el puesto. (Foto: JNJ)
Nuevo proceso de abre luego de que el único postulante no llegó a alcanzar los votos suficientes para ser designado en el puesto. (Foto: JNJ)
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Redacción Gestión
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Por segunda vez la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una convocatoria para seleccionar y nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la Convocatoria 006-2026-SN/JNJ.

El pasado 14 de julio, el pleno de la JNJ informó que el candidato solo obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos, sin embargo, no alcanzó el numero de votos requeridos para su nombramiento como jefe de la ONPE.

¿Cuáles serán las etapas del concurso?

Estas de conforman con la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, evaluación del plan de trabajo, entrevistas personales y pruebas de confianza. Estas son las mismas etapas consideradas en la primera convocatoria para la selección del titular del organismo electoral.

¿Cómo será la inscripción?

De acuerdo con la información compartida por la institución, los interesados deberán pagar S/430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación, de manera presencial, o a través de la plataforma Págalo.pe.

En el recibo deberá figurar el número de DNI del postulante. El código de tributo es 09158 y el concepto corresponde a “jefe ONPE”. Para consultas sobre el concurso, la JNJ habilitó el correo concurso.onpe@jnj.gob.pe y el teléfono 2028080, anexos 151, 191 y 411.

Cabe recordar que la JNJ convocó el primer concurso el 29 de abril, tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE.

Piero Corvetto afrontará procedimiento disciplinario tras decisión de la JNJ. (Foto: Poder Judicial)
Piero Corvetto afrontará procedimiento disciplinario tras decisión de la JNJ. (Foto: Poder Judicial)

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