Kola Escocesa es la marca emblemática de Empresa Yura.
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Dax Canchari Reyes
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A inicios de los años 70, Empresa Yura tenía los días contados. Armando Odiaga, enfrentado a los problemas laborales de la época y con el negocio golpeado por el entorno del gobierno militar, consideraba vender la planta. Su hijo Fernando, un ingeniero químico que había hecho su posgrado en Inglaterra, regresó al Perú con una propuesta: darle un año para intentar salvarla.

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