Kola Escocesa, Pasteurina y otras bebidas forman parte del portafolio de la embotelladora arequipeña Yura. (Foto: composición/Yura).
Kola Escocesa, Pasteurina y otras bebidas forman parte del portafolio de la embotelladora arequipeña Yura. (Foto: composición/Yura).
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Dax Canchari Reyes
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En el sur peruano, el mercado de bebidas sigue en movimiento. A mediados de 2025, la embotelladora arequipeña Empresa Yura S.R.L. volvió a poner en circulación su marca Pasteurina con una nueva fórmula, luego de más de 20 años fuera del mercado. Nacida en 1950 con la creación de Kola Escocesa, la compañía estaría ahora tentando una nueva categoría para escalar en un mercado más allá del consumo regular de gaseosas. En tanto, otras empresas como Bimbo y Supermercados Peruanos también avanzan con gestiones que podrían derivar en nuevas propuestas comerciales próximamente.

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