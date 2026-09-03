El negocio de Empresa Yura S.R.L. fue iniciado por Armando Odiaga, quien se instaló en Arequipa en 1948 y sentó las bases de una nueva industria embotelladora en la Ciudad Blanca. En 1950 creó Kola Escocesa y, un año después, se casó con Carmen Arias, con quien continuó el desarrollo del negocio familiar. En 1972, su hijo Fernando Odiaga regresó de Europa y se incorporó a la conducción, dando paso a la segunda generación.

Ahora, Empresa Yura S.R.L. presentó cinco solicitudes de registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que apuntan a reforzar su portafolio de bebidas. Los pedidos, todos presentados el 30 de agosto y publicados el 1 de septiembre, corresponden a las denominaciones Kola Escocesa, Fontainebleau, Arequipa Dry Tónica y AQP Dry Tónica, además del lema comercial “Kola Escocesa La Bebida de Arequipa”.

Yura registra “Arequipa Dry Tónica”: ¿nueva bebida en camino?

El crecimiento de Yura estuvo acompañado por una expansión de su capacidad productiva, distribución y oferta de bebidas. En 1988, creó Distribuidora Escocesa para especializar la comercialización y, entre 1994 y 2002, incorporó nuevas líneas de producción para vidrio y PET.

En 2007, comenzó la incorporación de la tercera generación de la familia Odiaga a distintas áreas del negocio. En 2013, Javier Odiaga se sumó a la conducción de la producción, mientras la planta sumaba una línea automatizada. La empresa también abrió nuevos canales de distribución y amplió su presencia comercial en los años siguientes.

La recuperación de marcas tomó fuerza en los últimos años. Nectarín volvió al mercado en 2022 y Pasteurina lo hizo en 2025, luego de más de dos décadas. En este último caso, Fernando Odiaga Arias señaló que la nueva fórmula buscaba adaptarse a los gustos actuales, mientras que Javier Odiaga explicó que las condiciones en las que la bebida había salido del mercado permitieron identificar una posible demanda que aún permanecía.

Ahora bien, las cuatro solicitudes de registros de producto corresponden a la clase 32, que comprenden bebidas sin alcohol, aguas minerales y carbonatadas, bebidas a base de frutas y zumos, entre otros productos. El quinto expediente corresponde al lema comercial “Kola Escocesa La Bebida de Arequipa”.

Entre los pedidos, Arequipa Dry Tónica y AQP Dry Tónica son los que plantean una nueva categoría dentro del portafolio , al incorporar propuestas de bebidas tónicas bajo dos denominaciones y logotipos distintos; y les permitirían escalar en el mercado de la coctelería. Para esa demanda, la empresa ya produce ginger ale, pero podría complementar su oferta con agua tónica, también empleada para la preparación de cocteles.

En tanto, las solicitudes para Kola Escocesa y Fontainebleau buscan proteger denominaciones vinculadas con marcas que ya forman parte de la oferta de Yura.

La solicitud de registro ante el Indecopi, sin embargo, no confirma por sí solo el lanzamiento de nuevos productos ni permite determinar cuándo llegarían al mercado. Las solicitudes muestran una nueva apuesta de Yura por ampliar y proteger su portafolio de bebidas.

Bimbo registra “PANTODOS” en Perú: ¿qué hay detrás de la nueva marca?

Grupo Bimbo inició sus operaciones en Ciudad de México en 1945, con una oferta que arrancó con el Super-Pan Bimbo, presentado como una novedad en el mercado por su empaque de celofán. Desde entonces, el grupo amplió su portafolio con productos como donas, Bimbollos, Medias Noches y pastelitos, mientras construía una identidad propia alrededor del Osito Bimbo.

La expansión continuó durante las siguientes décadas. En los años 1970, Bimbo construyó la planta panificadora más grande de América Latina y una de las diez más grandes del mundo. En los 1980, se convirtió en empresa pública y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en los 1990 creó la Organización Latinoamérica para impulsar su expansión fuera de México.

En la década de 2000, el grupo extendió sus operaciones hacia Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, se consolidó como la panificadora más grande a nivel mundial y avanzó en la migración hacia energías limpias en sus operaciones. En 2022, además, reportó una estrategia de optimización de su portafolio para impulsar el crecimiento.

En Perú, Bimbo inició operaciones en 1998 y desde entonces desarrolló una oferta que va más allá del pan tradicional, con productos de bollería, snacks y panes especiales, entre otras categorías.

En este contexto, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., de México, presentó el 27 de agosto de 2026 ante el Indecopi una solicitud para registrar “PANTODOS”, acompañada de un logotipo. El expediente 50970-2026/DSD fue publicado el 31 de agosto y corresponde a la clase 30.

La solicitud comprende pan, pan de molde, galletas, tostadas, kekes, chifones, bizcotelas, bizcochos rellenos y/o glaseados, donuts, panetones, tortillas, tortas, helados comestibles y productos de panadería y/o pastelería. Se trata, por tanto, de una denominación que busca protección para un universo amplio dentro de esta categoría.

El expediente, sin embargo, no confirma el lanzamiento de una nueva línea bajo “PANTODOS” en Perú ni precisa cuándo podría llegar al mercado. Por ahora, lo concreto es la solicitud de registro de la denominación para esta amplia gama de productos de panadería y pastelería.

Supermercados Peruanos registra “Frutos & Snacks”: ¿nueva marca para Plaza Vea?

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), empresa peruana propietaria de Plaza Vea, tiene sus antecedentes en la llegada de la cadena chilena Santa Isabel al Perú en 1993. La primera tienda abrió en San Borja, en un local que había pertenecido al desaparecido supermercado Scala Gigante, en un momento de reconfiguración del comercio minorista peruano.

La operación pasó por distintos propietarios durante la siguiente década. En 2001, Royal Ahold introdujo el formato Plaza Vea en el país, con la apertura de su primera tienda en el Jockey Plaza. Dos años después, Intercorp adquirió las operaciones y reorganizó el negocio bajo Supermercados Peruanos, consolidando a Plaza Vea como uno de sus principales formatos.

Desde entonces, la cadena amplió su presencia fuera de Lima y actualmente cuenta con alrededor de 103 tiendas y presencia en más de 25 provincias. La expansión regional continuó en 2025 con la apertura de su primer supermercado en Ayacucho, mientras Plaza Vea también ha renovado su imagen y propuesta comercial a lo largo de los años.

En este contexto, Supermercados Peruanos S.A. presentó el 31 de agosto de 2026 una solicitud ante Indecopi para registrar “FRUTOS & SNACKS”, acompañada de un logotipo. El expediente 51611-2026/DSD fue publicado el 2 de septiembre y corresponde a la clase 30, vinculada a alimentos y productos de consumo.

La solicitud comprende una amplia relación de productos: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel y melaza; sal, especias, salsas y otros condimentos, además de hielo.

Por el alcance del pedido, “Frutos & Snacks” no se limita a frutos o snacks, sino que busca protección para diversas categorías dentro de la clase 30. Sin embargo, el expediente no precisa qué productos llegarían a comercializarse bajo esta denominación ni confirma que se trate de una nueva marca propia de Plaza Vea.

Xiaomi mira más allá de los celulares con “SKYNOMAD”: ¿ropa, hogar y productos deportivos?

Xiaomi nació en abril de 2010 como una empresa de electrónica de consumo y manufactura inteligente, con los smartphones y los dispositivos conectados como parte central de su propuesta. Su fundador, Lei Jun, buscaba construir una marca tecnológica de alcance global, con productos que combinaran hardware y software.

Actualmente, su estrategia “Human x Car x Home” plantea la conexión entre dispositivos, hogar y automóviles, mientras la marca reporta presencia en más de 100 mercados y cientos de millones de usuarios activos mensuales a nivel global.

En Perú, Xiaomi llegó oficialmente a principios de 2019 y eligió Lima para abrir su primera tienda física oficial Mi Store en Latinoamérica. Desde entonces, la marca desarrolló su presencia local alrededor de smartphones, dispositivos inteligentes y otros productos de su ecosistema.

Ahora, Xiaomi Inc., de China, presentó tres solicitudes ante el Indecopi para registrar “SKYNOMAD”, todas con fecha de presentación del 31 de agosto de 2026 y publicación del 1 de septiembre. Los expedientes corresponden a las clases 20, 25 y 27, lo que lleva la denominación hacia categorías alejadas de los celulares y la electrónica tradicional.

El primer pedido, expediente 51388-2026/DSD, corresponde a la clase 20 e incluye muebles de oficina, colchones, espejos, cojines, almohadas, persianas de interior y organizadores de cajones, entre otros artículos. El segundo, expediente 51392-2026/DSD, está en la clase 25 y comprende camisetas, prendas de vestir, calzado, sombreros, artículos de calcetería, guantes, bufandas y otros productos de vestir.

El tercer expediente, 51398-2026/DSD, corresponde a la clase 27 y abarca alfombras, alfombrillas para vehículos, colchonetas de gimnasia, alfombras de baño y esterillas de yoga.

Así, “SKYNOMAD” cubre tres categorías que van desde artículos para el hogar hasta vestimenta y productos deportivos, un alcance que resulta llamativo tratándose de Xiaomi. La solicitud es consistente con la expansión de su ecosistema hacia nuevas áreas, aunque Indecopi no confirma con estos expedientes qué productos llegarían al mercado peruano ni si Xiaomi lanzará una línea comercial bajo esta denominación.

Chery mira hacia los vehículos eléctricos y autónomos: ¿qué hay detrás de “XWD”?

Chery fue fundada en China en 1997 y desde entonces desarrolló una estrategia centrada en la innovación tecnológica. La marca señala que fue la primera empresa china de vehículos de pasajeros en desarrollar capacidades propias en tecnologías como motores, cajas de cambios, chasis, plataformas y nuevas energías.

Con esa base tecnológica, Chery también avanzó hacia los vehículos inteligentes y estableció alianzas con empresas como Huawei, Alibaba, Horizon Robotics e iFlytek. A nivel internacional, la marca reporta presencia en más de 100 países y regiones y más de 15 millones de vehículos vendidos acumulativamente.

En el mercado peruano, Chery ingresó en 2007 con los modelos QQ y Tiggo y, con el paso de los años, incorporó una nueva generación de vehículos vinculada con avances en tecnología, seguridad y diseño.

Ahora, una nueva solicitud ante el Indecopi pone el foco en esa evolución. Chery Automobile Co., Ltd., de China, presentó el 31 de agosto de 2026 una solicitud para registrar “XWD”, acompañada de un logotipo. El expediente 51468-2026/DSD fue publicado el 2 de septiembre y corresponde a la clase 12.

La solicitud comprende automóviles autónomos, automóviles eléctricos, híbridos enchufables, eléctricos enchufables, vehículos de celda de combustible y automóviles híbridos en serie, además de mecanismos de propulsión para vehículos terrestres y otros vehículos de locomoción.

El alcance del pedido resulta llamativo: “XWD” busca protección para distintas tecnologías vinculadas con la nueva movilidad, desde la electrificación hasta la conducción autónoma. Sin embargo, el expediente no identifica un modelo específico denominado “XWD” ni confirma que Chery vaya a lanzar un vehículo con ese nombre en Perú.