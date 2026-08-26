Carsa está dejando atrás un modelo de ecommerce centrado principalmente en su propio inventario para abrir espacio a marcas y vendedores externos. La cadena peruana de retail de electrodomésticos busca así convertir carsa.pe en un canal con una oferta más amplia y nuevas categorías. ¿Qué hay detrás de este giro en su negocio digital?

Entre las primeras marcas que ingresan al marketplace figuran Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Motorola, HP, Lenovo, ASUS, Oster e Indurama, según información proporcionada por la empresa.

La plataforma inicia operaciones con más de 30 marcas y un catálogo superior a 12,000 productos. El nuevo esquema combina el inventario propio de Carsa con productos de vendedores externos, quienes administrarán sus existencias y despachos bajo los lineamientos establecidos por la plataforma.

Carsa busca escalar su ecommerce con vendedores externos

La incorporación de terceros permitirá a Carsa ampliar su catálogo sin depender exclusivamente de su propio inventario. El modelo también apunta a pequeñas y medianas empresas que buscan vender online sin asumir por cuenta propia toda la infraestructura necesaria para operar un canal digital con alcance nacional.

Durante el primer año de operación, la cadena continuará incorporando vendedores, marcas y productos. Su objetivo es superar los 100 vendedores activos al cierre de 2026 y aumentar progresivamente la participación del ecommerce dentro de sus ventas totales.

La estrategia también contempla aprovechar la red física de la cadena, que cuenta con más de 116 establecimientos a nivel nacional. Carsa prevé incorporar progresivamente modalidades como click & collect y recojo en tienda para determinados productos y vendedores.

Apple, Samsung y Xiaomi ingresan al marketplace de Carsa.

Nuevas categorías y opciones de pago

La ampliación del catálogo lleva a Carsa hacia categorías que van más allá de su oferta tradicional. Además de tecnología, electrohogar, línea blanca y motos, el marketplace incorpora hogar, muebles, menaje, iluminación, gaming, lavado y limpieza y cuidado personal, entre otras líneas.

Para los vendedores externos, el modelo permite utilizar carsa.pe como canal de venta sin desarrollar una plataforma propia.