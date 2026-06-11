Carsa, cadena de tiendas que pertenece al holding Integral Retail, inauguró un nuevo local en San Juan de Lurigancho. El establecimiento se convierte en la sede número 114 de la compañía a nivel nacional y constituye la cuarta operación que desarrolla junto a Alfin Banco.

La empresa proyecta un crecimiento de 50% en Lima y Callao al cierre del 2026, apalancada en un modelo de atención omnicanal que integra su plataforma carsa.pe con su red de tiendas físicas. La firma, con más de 72 años en el mercado, ofrece además financiamiento directo para la compra de productos para el hogar y tecnología.

“Con esta propuesta buscamos ofrecer una experiencia más integral, permitiendo el acceso a electrodomésticos, tecnología, telefonía y motos de marcas reconocidas, junto con alternativas de financiamiento y asesoría personalizada. De esta manera facilitamos un proceso de compra más ágil, accesible y cercano para las familias de Lima Este”, destacó Antonella Moyano, gerente de Marketing & Ecommerce de Grupo Carsa.

La alianza con Alfin Banco, iniciada en mayo de este año, busca ampliar el acceso al crédito gestionando el financiamiento en el mismo punto de venta. “Este es solo el comienzo. Nuestro objetivo es llevar el modelo Carsa + Alfin Banco a más ciudades del país”, indicó Luis Jibaja Aspajo, gerente de Canales Comerciales de Alfin Banco.

La cadena continuará su expansión con la apertura de una nueva tienda en Arequipa. El movimiento se suma a la reciente ampliación de su local en Manchay, ejecutada a inicios de junio.

Carsa abrió un nuevo local en Lima en alianza con Alfin Banco, un modelo que integra ventas y financiamiento en un mismo espacio.

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Integra Retail apuesta por el canal corporativo y suma cientos de clientes en pocos meses

Integra Retail, holding de artefactos domésticos que opera las cadenas Carsa, El Gallo más Gallo, Marcimex y Motogo, cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento cercano a los dos dígitos. El avance estuvo impulsado por la venta de televisores smart de su marca propia Telstar y por su línea de motos, con fuerte demanda en la selva, el norte y el sur del país.

En el marco de esa estrategia, la compañía trazó un plan para unificar todas sus marcas bajo Carsa, su cadena insignia con cobertura nacional, y abrir 20 nuevas tiendas unificadas en menos de dos años. A ello se sumó la incursión en el canal corporativo (B2B), que en sus primeros meses sumó al menos 300 clientes de sectores como banca, minería y agroindustria, con la meta de representar el 10% de la facturación.

La expansión también alcanzó al portafolio, con la ampliación de sus líneas de cómputo, celulares y audio, y el ingreso a las categorías de smart home y scooters eléctricos. Con Telstar, la firma buscó robustecer su oferta de accesorios y elevar su variedad de SKU. Esa hoja de ruta es la que ahora se materializa con aperturas como la de San Juan de Lurigancho, que eleva a 114 sus tiendas a nivel nacional.