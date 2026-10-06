El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el próximo jueves 8 de octubre, se prepublicará un documento que permitirá el regreso del procedimiento de expulsión de escolares de las instituciones educativas ante la comisión de faltas graves.

“El día jueves, la presidenta de la república (Keiko Fujimori), hará de conocimiento general este documento, que está en etapa de definición de algunos temas, pero definitivamente regresa la expulsión (de escolares)”, manifestó.

Tras participar en el desalojo de personas ajenas a una institución educativa, manifestó que el documento en mención recibirá observaciones entre cinco a diez días, para luego entrar en vigencia de manera inmediata, informó la Agencia Andina.

Ministro Chang informó que en aquellas regiones donde existe el riesgo de afectaciones por la presencia del fenómeno El Niño, se adelantará el cierre del año escolar. (Foto: El Comercio)

Fenómeno El Niño

En otro momento, informó que en aquellas regiones donde existe el riesgo de afectaciones por la presencia del fenómeno El Niño, se tomó la decisión de adelantar el cierre del año escolar.

Por ello, explicó que las clases culminarán hacia fines de noviembre y los primeros días de diciembre, en aquellas zonas que podría ser más afectadas.

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De otro lado, el titular de Educación precisó que el Liceo Naval continúa en su proceso de reorganización, con la finalidad de recuperar el orden y la disciplina.