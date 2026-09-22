Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
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Redacción Gestión
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La medida fue oficializada mediante la , publicada este martes en el diario El Peruano, y busca garantizar la continuidad del servicio educativo y la ejecución de las acciones de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del colegio.

Según la norma, el encargo temporal se efectúa mientras el Minedu aprueba los lineamientos y procedimientos necesarios para implementar el mecanismo de designación del director responsable de la institución educativa.

El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)
El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)

La resolución se enmarca en el Decreto Supremo N° 016-2026-Minedu, que declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, bajo la conducción del Ministerio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La resolución lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y dispone su publicación en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), en el portal institucional del Minedu.

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