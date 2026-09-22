El Ministerio de Educación (Minedu) encargó las funciones de director de la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise a Luis Antonio Aleman Nakamine, viceministro de Gestión Institucional de dicho sector, en adición a sus funciones y hasta que se designe al titular del cargo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 576-2026-Minedu, publicada este martes en el diario El Peruano, y busca garantizar la continuidad del servicio educativo y la ejecución de las acciones de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del colegio.

Según la norma, el encargo temporal se efectúa mientras el Minedu aprueba los lineamientos y procedimientos necesarios para implementar el mecanismo de designación del director responsable de la institución educativa.

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El Colegio Liceo Naval Almirante Guise se ubica en el distrito de San Borja y, hasta el momento, su administración está en manos de la Marina de Guerra. (Foto: Difusión)

La resolución se enmarca en el Decreto Supremo N° 016-2026-Minedu, que declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, bajo la conducción del Ministerio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La reorganización tiene como propósito mantener la calidad educativa alcanzada por la institución, mientras el Minedu adopta las medidas correspondientes para designar a un director con carácter temporal, cuya gestión se mantendrá hasta la fecha prevista en el citado decreto supremo.

La resolución lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y dispone su publicación en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), en el portal institucional del Minedu.