El Vaticano anunció el programa oficial de la visita que realizará el papa León XIV en el Perú del 11 al 16 de noviembre del 2026, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, que comprenden celebraciones eucarísticas, encuentros con jóvenes, autoridades, obispos y representantes de los pueblos amazónicos.

De acuerdo con el programa de la visita, el Santo Padre llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y será recibido oficialmente en la Base Aeronaval del Callao. Posteriormente, participará en una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y sostendrá una visita al presidente de la República.

Ese mismo día, el pontífice se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

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El jueves 12 de noviembre, en Lima, el papa León XIV se reunirá con los obispos del Perú y participará en la celebración de la Hora Media con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de Lima.

Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima, una de las actividades centrales de su agenda pastoral en la capital.

Recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13 de noviembre, el Santo Padre viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario, además de visitar la capilla San Óscar A. Romero.

El sábado 14, la agenda contempla el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz de Succhabamba. Ese día también participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, el papa León XIV llegará a Cusco para reunirse con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego, rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de la ciudad.

Ese mismo día continuará su recorrido hacia Pucallpa, donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Misa de despedida en Lima

El lunes 16 de noviembre, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a sus trabajadores y residentes.

La agenda concluirá con una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. A las 13:45 horas, el papa partirá en avión con destino a Roma.

La visita apostólica del papa León XIV al Perú fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N° 132-2026-RE, en el marco de su recorrido pastoral por cuatro ciudades del país.

Papa León XIV y Señor de los Milagros. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)

Cronología de la visita del papa León XIV al Perú (hora local de Perú)

Miércoles 11 de noviembre | Lima y Callao

17:30 Llegada y recepción oficial (Base Aeronaval del Callao)

Llegada y recepción oficial (Base Aeronaval del Callao) 18:15 Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno)

Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno) 18:45 Visita a la presidenta de la República (Palacio de Gobierno)

Visita a la presidenta de la República (Palacio de Gobierno) 19:45 Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático (Gran Teatro Nacional)

Jueves 12 de noviembre | Lima

09:30 Encuentro con los obispos del Perú (Capilla del Palacio Arzobispal)

Encuentro con los obispos del Perú (Capilla del Palacio Arzobispal) 10:20 Celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia (Basílica Catedral de Lima)

Celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia (Basílica Catedral de Lima) 11:30 Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral)

Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral) 18:00 Vigilia de oración con jóvenes y universitarios (Estadio Monumental de Lima)

Vigilia de oración con jóvenes y universitarios (Estadio Monumental de Lima) 20:00 Cena con los obispos (Nunciatura Apostólica)

Viernes 13 de noviembre | Chiclayo y Pimentel

07:40 Vuelo de Lima a Chiclayo (Base Aeronaval del Callao)

Vuelo de Lima a Chiclayo (Base Aeronaval del Callao) 09:10 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)

Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo) 10:30 Santa Misa (Explanada de las Pampas de Pimentel)

Santa Misa (Explanada de las Pampas de Pimentel) 12:40 Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero (Chiclayo)

Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero (Chiclayo) 16:30 Encuentro con representantes de la Iglesia (Santuario de Nuestra Señora de la Paz)

Encuentro con representantes de la Iglesia (Santuario de Nuestra Señora de la Paz) 17:45 Encuentro con el mundo universitario (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)

Encuentro con el mundo universitario (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo) 19:00 Cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo (Colegio Santo Toribio de Mogrovejo)

Sábado 14 de noviembre | Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

08:00 Rito de coronación de la Virgen Inmaculada (Catedral de Santa María)

Rito de coronación de la Virgen Inmaculada (Catedral de Santa María) 09:10 Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Base Aérea de Chiclayo)

Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Base Aérea de Chiclayo) 09:50 Llegada (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)

Llegada (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba) 11:00 Santa Misa (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba)

Santa Misa (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba) 13:15 Regreso en helicóptero a Chiclayo (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)

Regreso en helicóptero a Chiclayo (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba) 14:00 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)

Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo) 17:30 Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo (Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo)

Domingo 15 de noviembre | Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima

07:50 Vuelo de Chiclayo a Cusco (Base Aérea de Chiclayo)

Vuelo de Chiclayo a Cusco (Base Aérea de Chiclayo) 10:00 Llegada a Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete)

Llegada a Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete) 10:30 Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular (Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman)

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular (Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman) 11:45 Oración del Ángelus (Explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco)

Oración del Ángelus (Explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco) 13:05 Vuelo de Cusco a Pucallpa (Aeropuerto Internacional de Cusco)

Vuelo de Cusco a Pucallpa (Aeropuerto Internacional de Cusco) 14:30 Llegada a Pucallpa (Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo)

Llegada a Pucallpa (Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo) 15:00 Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos (Malecón Puerto Callao)

Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos (Malecón Puerto Callao) 16:45 Santa Misa (Villa Deportiva Regional de Ucayali)

Santa Misa (Villa Deportiva Regional de Ucayali) 19:05 Vuelo de Pucallpa a Lima (Aeropuerto Internacional de Pucallpa)

Vuelo de Pucallpa a Lima (Aeropuerto Internacional de Pucallpa) 20:20 Llegada a Lima (Base Aeronaval del Callao)

Lunes 16 de noviembre | Lima y Callao