Papa León XIV en Perú. (Foto: EFE)
Papa León XIV en Perú. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Vaticano anunció el programa oficial de la visita que realizará el papa León XIV en el Perú del 11 al 16 de noviembre del 2026,

De acuerdo con el , el Santo Padre llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y será recibido oficialmente en la Base Aeronaval del Callao. Posteriormente, participará en una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y sostendrá una visita al presidente de la República.

Ese mismo día, el pontífice se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

El jueves 12 de noviembre, en Lima, el papa León XIV se reunirá con los obispos del Perú y participará en la celebración de la Hora Media con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de Lima.

Por la tarde,

Recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13 de noviembre, el Santo Padre viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario, además de visitar la capilla San Óscar A. Romero.

El sábado 14, la agenda contempla el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz de Succhabamba. Ese día también participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, el papa León XIV llegará a Cusco

Misa de despedida en Lima

El lunes 16 de noviembre, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a sus trabajadores y residentes.

La visita apostólica del papa León XIV al Perú fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N° 132-2026-RE, en el marco de su recorrido pastoral por cuatro ciudades del país.

Papa León XIV y Señor de los Milagros. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)
Papa León XIV y Señor de los Milagros. (Foto: Elaboración propia hecha con ChatGPT)

Cronología de la visita del papa León XIV al Perú (hora local de Perú)

Miércoles 11 de noviembre | Lima y Callao

  • 17:30 Llegada y recepción oficial (Base Aeronaval del Callao)
  • 18:15 Ceremonia de bienvenida (Palacio de Gobierno)
  • 18:45 Visita a la presidenta de la República (Palacio de Gobierno)
  • 19:45 Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático (Gran Teatro Nacional)

Jueves 12 de noviembre | Lima

  • 09:30 Encuentro con los obispos del Perú (Capilla del Palacio Arzobispal)
  • 10:20 Celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia (Basílica Catedral de Lima)
  • 11:30 Encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano (Explanada frente a la Catedral)
  • 18:00 Vigilia de oración con jóvenes y universitarios (Estadio Monumental de Lima)
  • 20:00 Cena con los obispos (Nunciatura Apostólica)

Viernes 13 de noviembre | Chiclayo y Pimentel

  • 07:40 Vuelo de Lima a Chiclayo (Base Aeronaval del Callao)
  • 09:10 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)
  • 10:30 Santa Misa (Explanada de las Pampas de Pimentel)
  • 12:40 Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero (Chiclayo)
  • 16:30 Encuentro con representantes de la Iglesia (Santuario de Nuestra Señora de la Paz)
  • 17:45 Encuentro con el mundo universitario (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)
  • 19:00 Cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo (Colegio Santo Toribio de Mogrovejo)

Sábado 14 de noviembre | Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

  • 08:00 Rito de coronación de la Virgen Inmaculada (Catedral de Santa María)
  • 09:10 Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Base Aérea de Chiclayo)
  • 09:50 Llegada (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)
  • 11:00 Santa Misa (Explanada de Santa Cruz de Succhabamba)
  • 13:15 Regreso en helicóptero a Chiclayo (Helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba)
  • 14:00 Llegada a Chiclayo (Base Aérea Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo)
  • 17:30 Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo (Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo)

Domingo 15 de noviembre | Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima

  • 07:50 Vuelo de Chiclayo a Cusco (Base Aérea de Chiclayo)
  • 10:00 Llegada a Cusco (Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete)
  • 10:30 Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular (Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman)
  • 11:45 Oración del Ángelus (Explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco)
  • 13:05 Vuelo de Cusco a Pucallpa (Aeropuerto Internacional de Cusco)
  • 14:30 Llegada a Pucallpa (Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo)
  • 15:00 Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos (Malecón Puerto Callao)
  • 16:45 Santa Misa (Villa Deportiva Regional de Ucayali)
  • 19:05 Vuelo de Pucallpa a Lima (Aeropuerto Internacional de Pucallpa)
  • 20:20 Llegada a Lima (Base Aeronaval del Callao)

Lunes 16 de noviembre | Lima y Callao

  • 08:30 Visita a trabajadores y residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Casa de acogida)
  • 10:30 Santa Misa (Base Aérea Las Palmas)
  • 13:15 Ceremonia de despedida (Base Aeronaval del Callao)
  • 13:45 Salida en avión con destino a Roma (Base Aeronaval del Callao)

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