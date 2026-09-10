El homenaje de bienvenida al pontífice se realizará este jueves 10 de setiembre en San Borja. Foto: AP-
El homenaje de bienvenida al pontífice se realizará este jueves 10 de setiembre en San Borja. Foto: AP-
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), realizará este jueves 10 de setiembre el primer homenaje de , como parte de las actividades previas a su .

El acto se desarrollará desde las 4:45 p. m. en la Explanada del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja. El ingreso será libre para el público.

La actividad incluirá música y danzas, además de la presentación en vivo del himno “León, hermano del camino”, canción que acompañará la visita del pontífice al país, prevista del 11 al 17 de noviembre.

El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre. (Foto: GEC)
El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre. (Foto: GEC)

Según informó el a través de su cuenta oficial de X, el homenaje contará con la participación del Coro Infantil Aguchita y danzantes en vivo. También se proyectará el videoclip oficial del himno, que fue grabado en diversas lenguas originarias del Perú.

Himno oficial para la visita de León XIV

“León, hermano del camino” fue compuesto por Jaime Montoya en ritmos andinos e interpretado por el coro religioso Aguchita. La canción fue seleccionada como parte del concurso nacional “León de la Esperanza”, organizado por el IRTP en colaboración con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Arzobispado de Lima.

El tema fue elegido para acompañar las actividades vinculadas con la llegada del papa León XIV al Perú, programada para noviembre.

El homenaje de este jueves forma parte de las actividades que se desarrollarán antes de la

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