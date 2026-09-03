El papa León XIV. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La visita que el papa León XIV hará en noviembre próximo a Argentina incluirá misas multitudinarias y reuniones con el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de sindicatos y movimientos sociales, entre otras actividades incluidas en la agenda preliminar que por estos días definen enviados de la Santa Sede al país suramericano.

León XIV llegará a Buenos Aires en la noche del domingo 8 de noviembre y desarrollará una intensa actividad durante todo el lunes 9 en la capital argentina.

El martes 10 se trasladará a Córdoba (750 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles 11 -último día de su visita- estará en Luján (70 kilómetros al oeste de la capital argentina).

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La reunión con Milei y el cronograma del papa

Dentro de este itinerario, el sumo pontífice desplegará una agenda cargada de actividades que, por el momento, es preliminar y cuyo cronograma definitivo será anunciado por el Vaticano en las próximas semanas.

indicaron este miércoles a EFE fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Gobierno argentino informó que los equipos involucrados en la organización de la visita recorrieron este miércoles diversos sitios de la capital y de la provincia de Buenos Aires.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. (John Reyes Mejia / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. (John Reyes Mejia / EFE)

Según informaron fuentes del Arzobispado de Buenos Aires, en principio, apenas llegado a Argentina, el 8 de noviembre León XIV se reunirá con Milei, hará un homenaje al general José de San Martín -héroe de la independencia de varios países suramericanos- y participará de un encuentro con autoridades civiles y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Ese mismo día, participará de un encuentro interreligioso y ecuménico en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina-, y de otro con representantes de sindicatos, movimientos sociales y entidades empresariales en la Universidad Católica Argentina.

Por la noche, el sumo pontífice mantendrá un encuentro con los obispos de Argentina y otros miembros de la Iglesia en la Catedral de Buenos Aires.

El cierre de la agenda en Argentina

En la mañana del martes 10, el papa viajará a Córdoba para presidir una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y participará luego de un encuentro con sacerdotes, religiosos y consagrados.

De regreso en Buenos Aires, en la noche del 10 de noviembre participará de una vigilia con jóvenes, que probablemente se realice también en el Monumento a los Españoles.

Además de visitar este miércoles el Cottolengo de Don Orione y la Basílica de Luján, la comitiva vaticana estuvo en la cárcel del barrio capitalino de Devoto y en la Villa Marista, una casa de retiros religiosos, también en Luján, otros posibles sitios de la visita papal.

La de León XIV será la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en casi 40 años.

La última fue la que realizó Juan Pablo II del 6 al 12 de abril de 1987. El itinerario de su viaje apostólico incluyó, además de Buenos Aires, las ciudades de Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario.

Con información de EFE

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