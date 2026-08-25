El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)
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Redacción Gestión
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El Perú se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos del 2026. La visita del Papa León XIV, que sería entre el 11 y 17 de noviembre, representa también una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza espiritual, cultural, gastronómica y turística del país.

Asimismo, se difundirá las oportunidades y experiencias vinculadas a “La Ruta de León” y se hará seguimiento a las intervenciones en infraestructura turística, con especial atención a la culminación de las obras previstas.

En ese marco, la funcionaria indicó que el Mincetur viene fortaleciendo el trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones para facilitar el ingreso de visitantes internacionales y mejorar su experiencia durante su llegada al Perú.

El sector estima que la visita movilizará más de 700,000 asistentes, entre turistas nacionales, visitantes internacionales y residentes locales, generando un importante impacto económico. Este flujo dinamizará hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viajes, comercio turístico, artesanía y otros servicios.

El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano. EFE/EPA/Angelo Carconi
El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano. EFE/EPA/Angelo Carconi

Plan de acción

La estrategia del Mincetur incluye activaciones en las cuatro ciudades del recorrido, fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales, municipalidades y prestadores turísticos, así como una atención reforzada de iPerú para orientar a peregrinos y visitantes.

En esa línea, el sector mencionó que Promperú desplegará acciones de promoción nacional e internacional y una campaña digital de reimpulso de “La Ruta de León”, con un alcance estimado de 1.9 millones de personas. Asimismo, trabajará con agencias y operadores de Ecuador, Colombia y Brasil para posicionar las experiencias turísticas vinculadas a la visita.

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