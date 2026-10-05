Roberto Burneo. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serían entregados, como máximo, durante la primera semana de noviembre. El plazo responde al cronograma establecido por ley, que fija el 28 de octubre como fecha límite para resolver eventuales recuentos relacionados con actas observadas.

Ante estos pedidos, el titular del JNE defendió los plazos previstos en la normativa y remarcó la independencia del organismo electoral. Sus declaraciones respondieron a las advertencias de López Aliaga, quien sostuvo el día de ayer que el JNE podría incurrir en el delito de “prevaricato” si retrasaba la entrega de las credenciales.

Consultado sobre el pedido formulado por el candidato a primer regidor de Renovación Popular para recibir las credenciales como alcalde de Lima, Burneo rechazó cualquier intento de presión sobre las decisiones de los órganos electorales.

“Nadie, ni un funcionario público, ni una persona es válido que nos amenace o que nos pretenda mediatizar las decisiones que con independencia van a tomar los jurados electorales especiales y el Pleno”, afirmó a .

“Vamos a actuar con independencia de poderes, con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva. Puede no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer y eso debemos respetarlo absolutamente. En un Estado de Derecho, en una democracia, a todos los poderes del Estado”, sostuvo Burneo.

¿Cuándo se entregarán las credenciales?

De acuerdo con la , la proclamación y entrega de credenciales requiere que previamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluya el cómputo del 100% de las actas de sufragio.

Bajo este procedimiento, Burneo estimó que los resultados oficiales de los comicios podrían conocerse a más tardar durante la primera semana de noviembre.

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