El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serían entregados, como máximo, durante la primera semana de noviembre. El plazo responde al cronograma establecido por ley, que fija el 28 de octubre como fecha límite para resolver eventuales recuentos relacionados con actas observadas.

La precisión de Burneo se dio en medio de la expectativa generada después de los primeros resultados a boca de urna, que ubicaron a Renovación Popular como la agrupación que obtendría la Alcaldía Metropolitana de Lima. En ese contexto, Rafael López Aliaga pidió celeridad en la entrega de las credenciales que oficialicen a las nuevas autoridades.

Ante estos pedidos, el titular del JNE defendió los plazos previstos en la normativa y remarcó la independencia del organismo electoral. Sus declaraciones respondieron a las advertencias de López Aliaga, quien sostuvo el día de ayer que el JNE podría incurrir en el delito de “prevaricato” si retrasaba la entrega de las credenciales.

Consultado sobre el pedido formulado por el candidato a primer regidor de Renovación Popular para recibir las credenciales como alcalde de Lima, Burneo rechazó cualquier intento de presión sobre las decisiones de los órganos electorales.

“Nadie, ni un funcionario público, ni una persona es válido que nos amenace o que nos pretenda mediatizar las decisiones que con independencia van a tomar los jurados electorales especiales y el Pleno”, afirmó a Exitosa.

El presidente del JNE sostuvo que la institución continuará actuando conforme a la legislación vigente y dentro de las competencias que le corresponden. En esa línea, remarcó que ningún actor político puede condicionar las resoluciones de los jurados electorales especiales ni del Pleno, y que las decisiones adoptadas deberán ser respetadas independientemente de si favorecen o no a una determinada organización política.

“Vamos a actuar con independencia de poderes, con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva. Puede no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer y eso debemos respetarlo absolutamente. En un Estado de Derecho, en una democracia, a todos los poderes del Estado”, sostuvo Burneo.

¿Cuándo se entregarán las credenciales?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones - Ley N.° 26859, la proclamación y entrega de credenciales requiere que previamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluya el cómputo del 100% de las actas de sufragio.

Posteriormente, los jurados electorales especiales deberán resolver en última instancia las impugnaciones y observaciones documentales que se presenten en Lima. Una vez culminadas estas etapas, el JNE podrá efectuar la proclamación oficial de las nuevas autoridades municipales, quienes asumirán funciones para el periodo 2027-2030.

Bajo este procedimiento, Burneo estimó que los resultados oficiales de los comicios podrían conocerse a más tardar durante la primera semana de noviembre.