Tras conocerse el flash electoral a boca de urna de Datum, que ubica a Renovación Popular en el primer lugar de la elección para la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 31.2%, el foco se traslada ahora a los resultados obtenidos por las distintas listas en los distritos de la capital.
En esta nota, Gestión presenta los resultados a boca de urna de Datum en cada uno de los distritos de Lima, con las posiciones y porcentajes alcanzados por los candidatos conforme se conozcan los datos. Cabe precisar que se trata de resultados preliminares y que los resultados oficiales serán determinados a partir del cómputo de la autoridad electoral.
Resultados a boca de urna de Datum en distritos de Lima
Ancón
Pablo Ramos (Renovación Popular) 28.9%
Felipe Arakaki (Podemos) 24.9%
Lauro Muñoz (Fuerza Popular) 21.3%
Víctor Medina (Progresemos) 12.4%
Ate
Manuel Vidal (Avanza País) 63.6%
Edde Cuellar (Podemos) 12.8%
Elizabeth Cabezas (Renovación Popular) 12.4%
Mel Vilcahuaman (Progresemos) (4.1%)
Barranco
Manuel Espinoza (Renovación Popular) 33.0%
Antonio Mezarina (Somos Perú) 27.3%
Angelica Noguerol (Avanza País) 14.8%
José Rodríguez (Libertad Popular) 10.6%
Breña
Isabel Rodríguez (Renovación Popular) 24.2%
Iván Chang (Avanza País) 21.9%
Rommel Carbajal (Fe en el Perú) 12.8%
Luis Ojeda (Somos Perú) 11.7%
Carabayllo
Nandy Córdova (Renovación Popular) 28.9%
Juan Espinoza (Avanza País) 23.5%
Rosario Peláez (Somos Perú) 10.6%
Wilmer Valverde (Podemos) 8.7%
Chorrillos
Roberto Pizarro (Renovación Popular) 29.2%
Ricardo Vásquez (Somos Perú) 17.0%
Richard Cortez (Avanza País) 13.0%
Henry Herrera (Alianza Para el Progreso) 11.2%
Comas
Jean Pool Granados (Renovación Popular) 28.6%
Raúl Díaz (Avanza País) 22.1%
Mónica Acuña (Podemos Perú) 14.3%
Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) 9.2%
El Agustino
Richard Soria-primer regidor (Podemos) 39.4%
Víctor Salcedo (Alianza Para el Progreso) 17.8%
Irellis Muchaypiña (Avanza País) 11.9%
Carmen Castillo (Renovación Popular) 9.9%
Independencia
Alfredo Reynaga-primer regidor (Somos Perú) 25.5%
Benigno Calderón (Renovación Popular) 24.2%
Gregorio Quispe (Podemos Perú) 16.9%
José Espejo (Ahora Nación) 6.3%
Jesús María
Luiz Reategui (Somos Perú) 31.9%
Enrique Ocrospoma (Avanza País) 24.8%
Daniel Li (Renovación Popular) 21.8%
Jorge Quintana (Acción Popular) 8.8%
La Molina
Juan Carlos Zurek (Somos Perú) 30.9%
Sergio Castromonte (Avanza País) 26.5%
Lizzi Sueldo (Renovación Popular) 21.4%
Edmundo del Aguila (Acción Popular) 5.7%
La Victoria
Alberto Moreno (Somos Perú) 27.6%
Susana Saldaña (Renovación Popular) 27.3%
Joe Zanabria (Avanza País) 20.3%
Mesías Gonzales (Podemos) 5.4%
Lince
José Aliaga (Somos Perú) 28.3%
Mirtha Uribe (Renovación Popular) 27.4%
Luis Flores (Avanza País) 24.5%
Nidia Alegría (Ahora Nación) 6.4%
Los Olivos
Felipe Castillo A. (Avanza País) 26.2%
Luis Milla (Renovación Popular) 24.3%
Erick Melchor (Somos Perú) 15.9%
Felipe Castillo O. - primer regidor (Podemos) 13.3%
Lurigancho
Olimpio Lopez (País para Todos) 26.9%
Alfredo Mujica (Juntos por el Perú) 16.2%
Víctor Castillo (Alianza para el Progreso) 12.1%
Timoteo Nishijima (Renovación Popular) 11.4%
Lurín
Rosa Torrejón (Renovación Popular) 35.1%
Juan Marticorena- primer regidor (Alianza para el Progreso) 21.8%
Bernardo Silva (Somos Perú) 20.1%
Lizardo Ramos (PPC) 15.3%
Magdalena del Mar
Carla Robbiano (Avanza País) 65.4%
Víctor Paulini (Renovación Popular) 19.2%
Jesús Quispichuco (Somos Perú) 7.8%
Johan Chávez (Alianza para el Progreso) 2.6%
Pueblo Libre
José Casas (Avanza País) 34.3%
Jhonel Leguía (Somos Perú) 28.3%
Cecilia Acosta (Renovación Popular) 18.5%
Fidel García (PPC) 6.4%
Miraflores
Jorge Muñoz (Avanza País) 39.9%
Amílcar Cantella (Renovación Popular) 36.6%
Alex Von Ehren (Somos Perú) 15.5%
Renato Otiniano (Partido Morado) 2.5%
Pachacámac
Guillemos Pomez (Somos Perú) 57.6%
Héctor Quispe (Renovación Popular) 17.0%
Jorge Ardiles (Partido Morado) 11.0%
Pedro Quispe (Avanza País) 6.1%
Puente Piedra
Esteban Monzón (Renovación Popular) 31.9%
Rennan Espinoza (Somos Perú) 27.2%
Marlon Jiménez-primer regidor (Avanza País) 19.7%
Fernando Agurto (Podemos) 8.2%
Rímac
Isabel Ayala (Renovación Popular) 23.8%
Enrique Peramas (Avanza País) 22.0%
Katherine de la Rosa (Podemos) 12.7%
Roberto Telles (Buen Gobierno) 12.2%
San Borja
Javier Diez (Renovación Popular) 35.2%
Alberto Tejada (Acción Popular) 23.2%
Gina Casanova (Somos Perú) 20.2%
Robert Montoya (Avanza País) 19.5%
San Isidro
Javier Paino (Renovación Popular) 37.0%
Víctor Bazán (Somos Perú) 29.4%
César Combina (Avanza País) 19.8%
Carlomagno Chacón (Acción Popular) 7.6%
San Juan de Lurigancho
Jesús Maldonado - primer regidor (Somos Perú) 48.9%
Américo Zegarra (Renovación Popular) 12.8%
Juan Navarro (Alianza para el Progreso) 10.9%
Héctor Alejandro (Avanza País) 10.1%
San Juan de Miraflores
Luis Mendieta (Alianza Para el progreso) 22.6%
Edgar Mejía (Frente Esperanza 2021) 22.3%
Mabel Leandro (Renovación Popular) 21.0%
Eloy Chávez (Somos Perú) 10.9%
San Luis
Ricardo Castro (Somos Perú) 23.9%
María López (Renovación Popular) 22.8%
Víctor Alegría (Avanza País) 20.6%
Ronald Fuertes (Podemos Perú) 8.2%
San Martín de Porres
Omar Jaime (Renovación Popular) 27.5%
Luis Cárdenas (Somos Perú) 19.0%
Adolfo Mattos (Avanza País) 17.3%
Julio Chávez (Acción Popular) 11.1%
San Miguel
Marcos Cabrera (Renovación Popular) 35.0%
Eduardo Bless - primer regidor (Avanza País) 32.8%
Carolina Mannucci (Somos Perú) 12.2%
Juan Guevara (Acción Popular) 7.3%
Santa Anita
Eduardo Rimachi (Avanza País) 38.9%
Leonor Chumbimune (Podemos Perú) 21.8%
Antero Pickmans (Renovación Popular) 15.6%
José Nole (Somos Perú) 6.4%
Santiago de Surco
Arturo Bobbio (Somos Perú) 41.8%
Juan Palma (Renovación Popular) 40.6%
Omar Montoro-primer regidor (Avanza País) 8.7%
Oswaldo Moreno (Acción Popular) 2.3%
Surquillo
José Huamaní (Avanza País) 52.4%
Sandra Gutiérrez (Somos Perú) 25.3%
Ruth Meza (Renovación Popular) 11.7%
Miguel Ccamac (Podemos Perú) 4.2%
Villa El Salvador
Marcelino Huamaní (Alianza para el Progreso) 28.5%
Kevin Yñigo (Somos Perú) 24.2%
Luis Mozo - primer regidor (Avanza País) 18.9%
Alberto Peralta (Renovación Popular) 9.6%
Villa María del Triunfo
David Morales (Avanza País) 27.4%
Robert Ludueña (Renovación Popular) 24.6%
Guido Iñigo (Somos Perú) 23.8%
Carlos Hinostroza (Podemos) 6.1%
Distritos del Callao
Bellavista
Fernando Llanos (Renovación Popular) 35.0%
Iván Rivadeneira (Avanza País) 34.7%
Juan Vives (APP) 9.4%
Víctor Gálvez (Acción Popular) 6.9%
Carmen de la Legua
Daniel Lecca (Renovación Popular) 36.2%
Juan Gavilano (Fuerza Popular) 21.7%
Oscar Villar (Prin) 13.4%
Edison Torres (Demócrata Verde) 13.1%
La Perla
Giulliana Romero (Renovación Popular) 65.8%
Pedro López (Alianza Regional Perú) 22.1%
Edgar Begazo (Fuerza Popular) 11.0%
Angel Panduro (Salvemos al Perú) 1.1%
La Punta
Renzo Figallo (Renovación Popular) 59.4%
María Gabilondo (Unidad y Paz) 29.2%
José Risi (PPC) 8.3%
Felix Flores (Acción Popular) 3.1%
Ventanilla
Omar Marcos (Renovación Popular) 44.8%
Luis Landauro (Somos Perú) 39.4%
César Hurtado (Fuerza Popular) 8.9%
Guillermo Sussoni - primer regidor (Ahora Nación) 3.7%