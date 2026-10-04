Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. ¿Quiénes lideran, a boca de urna, en los distritos de Lima? Foto: GEC.
Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. ¿Quiénes lideran, a boca de urna, en los distritos de Lima? Foto: GEC.
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Tras conocerse el, el foco se traslada ahora a los resultados obtenidos por las distintas listas en los distritos de la capital.

En esta nota, Gestión presenta los resultados a boca de urna de Datum en cada uno de los distritos de Lima, con las posiciones y porcentajes alcanzados por los candidatos conforme se conozcan los datos. Cabe precisar que se trata de resultados preliminares y que los resultados oficiales serán determinados a partir del cómputo de la autoridad electoral.

Resultados a boca de urna de Datum en distritos de Lima

Ancón

Pablo Ramos (Renovación Popular) 28.9%

Felipe Arakaki (Podemos) 24.9%

Lauro Muñoz (Fuerza Popular) 21.3%

Víctor Medina (Progresemos) 12.4%

Ate

Manuel Vidal (Avanza País) 63.6%

Edde Cuellar (Podemos) 12.8%

Elizabeth Cabezas (Renovación Popular) 12.4%

Mel Vilcahuaman (Progresemos) (4.1%)

Barranco

Manuel Espinoza (Renovación Popular) 33.0%

Antonio Mezarina (Somos Perú) 27.3%

Angelica Noguerol (Avanza País) 14.8%

José Rodríguez (Libertad Popular) 10.6%

Breña

Isabel Rodríguez (Renovación Popular) 24.2%

Iván Chang (Avanza País) 21.9%

Rommel Carbajal (Fe en el Perú) 12.8%

Luis Ojeda (Somos Perú) 11.7%

Carabayllo

Nandy Córdova (Renovación Popular) 28.9%

Juan Espinoza (Avanza País) 23.5%

Rosario Peláez (Somos Perú) 10.6%

Wilmer Valverde (Podemos) 8.7%

Chorrillos

Roberto Pizarro (Renovación Popular) 29.2%

Ricardo Vásquez (Somos Perú) 17.0%

Richard Cortez (Avanza País) 13.0%

Henry Herrera (Alianza Para el Progreso) 11.2%

Comas

Jean Pool Granados (Renovación Popular) 28.6%

Raúl Díaz (Avanza País) 22.1%

Mónica Acuña (Podemos Perú) 14.3%

Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) 9.2%

El Agustino

Richard Soria-primer regidor (Podemos) 39.4%

Víctor Salcedo (Alianza Para el Progreso) 17.8%

Irellis Muchaypiña (Avanza País) 11.9%

Carmen Castillo (Renovación Popular) 9.9%

Independencia

Alfredo Reynaga-primer regidor (Somos Perú) 25.5%

Benigno Calderón (Renovación Popular) 24.2%

Gregorio Quispe (Podemos Perú) 16.9%

José Espejo (Ahora Nación) 6.3%

Jesús María

Luiz Reategui (Somos Perú) 31.9%

Enrique Ocrospoma (Avanza País) 24.8%

Daniel Li (Renovación Popular) 21.8%

Jorge Quintana (Acción Popular) 8.8%

La Molina

Juan Carlos Zurek (Somos Perú) 30.9%

Sergio Castromonte (Avanza País) 26.5%

Lizzi Sueldo (Renovación Popular) 21.4%

Edmundo del Aguila (Acción Popular) 5.7%

La Victoria

Alberto Moreno (Somos Perú) 27.6%

Susana Saldaña (Renovación Popular) 27.3%

Joe Zanabria (Avanza País) 20.3%

Mesías Gonzales (Podemos) 5.4%

Lince

José Aliaga (Somos Perú) 28.3%

Mirtha Uribe (Renovación Popular) 27.4%

Luis Flores (Avanza País) 24.5%

Nidia Alegría (Ahora Nación) 6.4%

Los Olivos

Felipe Castillo A. (Avanza País) 26.2%

Luis Milla (Renovación Popular) 24.3%

Erick Melchor (Somos Perú) 15.9%

Felipe Castillo O. - primer regidor (Podemos) 13.3%

Lurigancho

Olimpio Lopez (País para Todos) 26.9%

Alfredo Mujica (Juntos por el Perú) 16.2%

Víctor Castillo (Alianza para el Progreso) 12.1%

Timoteo Nishijima (Renovación Popular) 11.4%

Lurín

Rosa Torrejón (Renovación Popular) 35.1%

Juan Marticorena- primer regidor (Alianza para el Progreso) 21.8%

Bernardo Silva (Somos Perú) 20.1%

Lizardo Ramos (PPC) 15.3%

Magdalena del Mar

Carla Robbiano (Avanza País) 65.4%

Víctor Paulini (Renovación Popular) 19.2%

Jesús Quispichuco (Somos Perú) 7.8%

Johan Chávez (Alianza para el Progreso) 2.6%

Pueblo Libre

José Casas (Avanza País) 34.3%

Jhonel Leguía (Somos Perú) 28.3%

Cecilia Acosta (Renovación Popular) 18.5%

Fidel García (PPC) 6.4%

Miraflores

Jorge Muñoz (Avanza País) 39.9%

Amílcar Cantella (Renovación Popular) 36.6%

Alex Von Ehren (Somos Perú) 15.5%

Renato Otiniano (Partido Morado) 2.5%

Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. Foto: GEC.
Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. Foto: GEC.

Pachacámac

Guillemos Pomez (Somos Perú) 57.6%

Héctor Quispe (Renovación Popular) 17.0%

Jorge Ardiles (Partido Morado) 11.0%

Pedro Quispe (Avanza País) 6.1%

Puente Piedra

Esteban Monzón (Renovación Popular) 31.9%

Rennan Espinoza (Somos Perú) 27.2%

Marlon Jiménez-primer regidor (Avanza País) 19.7%

Fernando Agurto (Podemos) 8.2%

Rímac

Isabel Ayala (Renovación Popular) 23.8%

Enrique Peramas (Avanza País) 22.0%

Katherine de la Rosa (Podemos) 12.7%

Roberto Telles (Buen Gobierno) 12.2%

San Borja

Javier Diez (Renovación Popular) 35.2%

Alberto Tejada (Acción Popular) 23.2%

Gina Casanova (Somos Perú) 20.2%

Robert Montoya (Avanza País) 19.5%

San Isidro

Javier Paino (Renovación Popular) 37.0%

Víctor Bazán (Somos Perú) 29.4%

César Combina (Avanza País) 19.8%

Carlomagno Chacón (Acción Popular) 7.6%

San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado - primer regidor (Somos Perú) 48.9%

Américo Zegarra (Renovación Popular) 12.8%

Juan Navarro (Alianza para el Progreso) 10.9%

Héctor Alejandro (Avanza País) 10.1%

San Juan de Miraflores

Luis Mendieta (Alianza Para el progreso) 22.6%

Edgar Mejía (Frente Esperanza 2021) 22.3%

Mabel Leandro (Renovación Popular) 21.0%

Eloy Chávez (Somos Perú) 10.9%

San Luis

Ricardo Castro (Somos Perú) 23.9%

María López (Renovación Popular) 22.8%

Víctor Alegría (Avanza País) 20.6%

Ronald Fuertes (Podemos Perú) 8.2%

San Martín de Porres

Omar Jaime (Renovación Popular) 27.5%

Luis Cárdenas (Somos Perú) 19.0%

Adolfo Mattos (Avanza País) 17.3%

Julio Chávez (Acción Popular) 11.1%

San Miguel

Marcos Cabrera (Renovación Popular) 35.0%

Eduardo Bless - primer regidor (Avanza País) 32.8%

Carolina Mannucci (Somos Perú) 12.2%

Juan Guevara (Acción Popular) 7.3%

Santa Anita

Eduardo Rimachi (Avanza País) 38.9%

Leonor Chumbimune (Podemos Perú) 21.8%

Antero Pickmans (Renovación Popular) 15.6%

José Nole (Somos Perú) 6.4%

Santiago de Surco

Arturo Bobbio (Somos Perú) 41.8%

Juan Palma (Renovación Popular) 40.6%

Omar Montoro-primer regidor (Avanza País) 8.7%

Oswaldo Moreno (Acción Popular) 2.3%

Surquillo

José Huamaní (Avanza País) 52.4%

Sandra Gutiérrez (Somos Perú) 25.3%

Ruth Meza (Renovación Popular) 11.7%

Miguel Ccamac (Podemos Perú) 4.2%

Villa El Salvador

Marcelino Huamaní (Alianza para el Progreso) 28.5%

Kevin Yñigo (Somos Perú) 24.2%

Luis Mozo - primer regidor (Avanza País) 18.9%

Alberto Peralta (Renovación Popular) 9.6%

Villa María del Triunfo

David Morales (Avanza País) 27.4%

Robert Ludueña (Renovación Popular) 24.6%

Guido Iñigo (Somos Perú) 23.8%

Carlos Hinostroza (Podemos) 6.1%

Distritos del Callao

Bellavista

Fernando Llanos (Renovación Popular) 35.0%

Iván Rivadeneira (Avanza País) 34.7%

Juan Vives (APP) 9.4%

Víctor Gálvez (Acción Popular) 6.9%

Carmen de la Legua

Daniel Lecca (Renovación Popular) 36.2%

Juan Gavilano (Fuerza Popular) 21.7%

Oscar Villar (Prin) 13.4%

Edison Torres (Demócrata Verde) 13.1%

La Perla

Giulliana Romero (Renovación Popular) 65.8%

Pedro López (Alianza Regional Perú) 22.1%

Edgar Begazo (Fuerza Popular) 11.0%

Angel Panduro (Salvemos al Perú) 1.1%

La Punta

Renzo Figallo (Renovación Popular) 59.4%

María Gabilondo (Unidad y Paz) 29.2%

José Risi (PPC) 8.3%

Felix Flores (Acción Popular) 3.1%

Ventanilla

Omar Marcos (Renovación Popular) 44.8%

Luis Landauro (Somos Perú) 39.4%

César Hurtado (Fuerza Popular) 8.9%

Guillermo Sussoni - primer regidor (Ahora Nación) 3.7%

Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. Foto: GEC.
Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. Foto: GEC.

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