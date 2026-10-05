Los ciudadanos acudieron este domingo 4 de octubre a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030. Entre los cargos en disputa se encuentra la Alcaldía de Lima Metropolitana.

Luego de la jornada electoral, la atención estará puesta en los resultados del conteo rápido elaborado por Datum Internacional, que serán difundidos durante la noche por América Multimedia. Trascendió que la difusión del conteo rápido se produciría alrededor de las 8:30 p.m. , después del flash electoral o sondeo a boca de urna divulgado tras el cierre de las mesas de sufragio.

El conteo rápido ofrecerá una primera aproximación a los resultados de la elección municipal en Lima, aunque no constituye el resultado oficial. La definición de las autoridades electas dependerá del procesamiento de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Qué diferencia hay entre el conteo rápido y los resultados oficiales?

El conteo rápido de Datum es una estimación estadística elaborada a partir de una muestra de actas y no reemplaza el cómputo oficial de los organismos electorales.

Una vez que las mesas culminen la votación y se inicie el procesamiento de las actas, la ONPE irá difundiendo los resultados oficiales conforme avance el escrutinio.

Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Horas después hace lo propio con el conteo rápido. Foto: GEC.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló a El Comercio que el organismo habilitaría su plataforma de resultados desde las 5:00 p.m., con el objetivo de que la ciudadanía y las organizaciones políticas puedan seguir el ingreso y procesamiento de las actas.

De esta manera, el conteo rápido permitirá tener una referencia preliminar sobre la tendencia de la elección, mientras que el cómputo de la ONPE será el que determine oficialmente los resultados a partir de las actas electorales.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de Lima?

Tras la difusión del conteo rápido de Datum, la atención se trasladará al avance del escrutinio oficial de la ONPE. El organismo electoral publicará progresivamente los resultados correspondientes a los distintos distritos de Lima Metropolitana.

A diferencia de una estimación estadística, el cómputo oficial se construye sobre las actas electorales procesadas por la autoridad electoral. Por ello, los primeros resultados oficiales pueden variar conforme se incorporen nuevas actas al sistema.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán consultarse a través de la plataforma habilitada por la ONPE.

La información estará disponible en el sitio oficial de resultados electorales del organismo: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/.

La próxima administración de Lima asumirá, entre otros retos, la atención de los problemas de seguridad ciudadana, transporte, infraestructura urbana y servicios municipales que enfrenta la capital.

¿Quiénes compiten por la Alcaldía de Lima?

Un total de 26 partidos políticos participan en la elección para la Municipalidad Metropolitana de Lima: 24 presentan candidatos a la Alcaldía y dos cuentan con postulantes a primeros regidores.

La elección definirá a las autoridades que estarán al frente de la capital durante el periodo 2027-2030, en un contexto marcado por desafíos como la seguridad ciudadana, el transporte público, la infraestructura urbana, el comercio informal y la prestación de servicios municipales.

En estas Elecciones Regionales y Municipales 2026, los peruanos eligen un total de 13,148 autoridades: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros; además de 196 alcaldes provinciales y 1,724 regidores, así como 1,696 alcaldes distritales y 9,118 regidores.