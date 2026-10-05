Los fundadores de la empresa de tecnología reacondicionada Reuse son José Tomás Ulloa y Max Sateler (en la foto).
Los fundadores de la empresa de tecnología reacondicionada Reuse son José Tomás Ulloa y Max Sateler (en la foto).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

El contexto tecnológico está abriendo espacio para el crecimiento del mercado de dispositivos electrónicos reacondicionados (recommerce tecnológico) en la región. En Perú, este negocio todavía tiene una penetración incipiente frente a otros mercados, como México, pero la startup chilena Reuse busca acelerar su desarrollo en los próximos cinco años. De hecho, proyecta más que duplicar sus ingresos en el país este 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Ópera, ballet y el teatro: la otra economía que se mueve en el Centro Histórico de Lima
La fintech estadounidense Wallbit desembarca en Perú con una meta de 40,000 usuarios
“Perú está de moda”: lo que PwC Perú prevé sobre inversión y M&A para el 2027
Félix levanta US$ 200 millones y apunta a ser un jugador relevante de remesas en Perú
Manzana Verde apunta a US$10 millones de facturación para el 2027, ¿cómo lo logrará?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.