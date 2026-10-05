De acuerdo con información compartida por Reuse a G de Gestión, la penetración del trade-in en Perú apenas alcanza el 1%, muy por debajo de México, donde se acerca al 10%, y de Estados Unidos, donde ronda el 30%. Precisamente, esta brecha representa una de las principales oportunidades que identifica la startup en el país: desarrollar un modelo mediante el cual el consumidor entrega su equipo usado —celular, laptop o consola, entre otros— como parte de pago para adquirir uno nuevo.

José Tomás Ulloa, cofundador y CEO de Reuse, dijo a esta revista que esta tendencia seguirá ganando espacio en los próximos cinco años a medida que los dispositivos suban de precio debido a la escasez de chips asociada a la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial como por la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas, especialmente en los smartphones.

¿Qué es un dispositivo reacondicionado? Para Ulloa, son equipos que llegaron con alguna falla que pasan por procesos de diagnóstico y reacondicionamiento y cuentan con 13 meses de garantía. (Foto referencial)

“Ahora los teléfonos son cada vez más caros, entonces ya el trade-in es una necesidad para el consumidor”, dice el cofundador.

Además, la compañía estima que el mercado informal de electrónicos usados representa cerca del 20% del mercado peruano. Allí identifica otra oportunidad para su modelo de negocio local: formalizar una actividad que hoy se desarrolla con distintos niveles de garantía, trazabilidad y confianza.

El salto de Reuse en Perú: proyecciones

Reuse se lanzó en Chile en 2018 y comenzó a operar en Perú en 2022. La operación peruana cerró el 2025 con una facturación de US$2.5 millones y la meta para el 2026 es alcanzar los US$5.5 millones con cerca de 15,000 unidades de equipos reacondicionados vendidos. De acuerdo a la empresa, Perú representa actualmente alrededor del 10% de sus ingresos y se ha convertido en uno de los mercados donde espera acelerar su crecimiento.

Para 2027, la startup chilena proyecta llegar a cerca de 20,000 equipos reacondicionados en Perú, de los cuales alrededor de 80% correspondería a operaciones de trade-in. “Nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay una demanda muy grande, la cual no estábamos sirviendo”, señala Ulloa.

La compañía cerró a finales de setiembre una nueva ronda de financiamiento de US$21 millones. De este monto, alrededor de 10% se destinará a la operación peruana para reforzar el equipo, desarrollar un nuevo laboratorio de servicio técnico y fortalecer las alianzas comerciales, entre ellas con retailers y marcas, con el objetivo de ampliar el volumen y stock de equipos disponible.

La expansión también tendrá un componente físico. Reuse evalúa abrir su primer showroom en Perú, en Jockey Plaza. La idea, precisa Ulloa, no es construir una red de tiendas, sino contar con una flagship por país que ayude a generar confianza entre consumidores que todavía no conocen bien el concepto de reacondicionado.

El modelo principal, sin embargo, seguirá siendo digital y apoyado en los retailers. Ulloa pone como referencia un piloto desarrollado en México, donde Reuse instaló un módulo dentro de una tienda de Liverpool. La estrategia es replicar este tipo de alianzas en lugar de multiplicar los locales propios.

Del equipo reacondicionado al seguro de dispositivos

¿Qué es un dispositivo reacondicionado? Para Ulloa, esa es todavía una de las primeras preguntas que enfrenta la compañía al acercarse al consumidor peruano. Para algunos, es un producto usado, uno de segunda mano o simplemente uno reparado. Pero Reuse asegura que lo que ofrecen son equipos que pasan por procesos de diagnóstico y reacondicionamiento y cuentan con 13 meses de garantía.

La compañía estima que un consumidor puede ahorrar, en promedio, entre 30% y 40% al optar por un equipo reacondicionado. El negocio, además, no se limita a celulares; también incluye computadoras, tablets, relojes y consolas.

Los smartphones siguen siendo la principal categoría de la compañía a nivel regional, aunque el modelo busca expandirse hacia otros productos electrónicos. En Perú, Ulloa señala que evalúan incorporar posteriormente categorías como devoluciones de línea blanca, electrodomésticos y otros productos que ya no pueden volver a venderse como nuevos.

Existe, además, un negocio complementario que representa alrededor de 10% de la operación peruana: la compra y posterior comercialización de productos provenientes de logística inversa. Se trata, por ejemplo, de equipos cuya caja llegó dañada o que fueron devueltos y ya no pueden ser vendidos por un retailer como productos nuevos.

Otra nueva línea de negocio que lanzarán pronto en el país será el seguro para dispositivos. Reuse prevé lanzar en Perú hacia fines de año coberturas para robo y daño. En una primera etapa, el consumidor que compre un equipo reacondicionado podrá contratar el seguro. Luego, la compañía buscará integrarlo a sus programas de trade-in en retail, de modo que el cliente pueda asegurar también el equipo nuevo que adquiere.

Más adelante, Ulloa proyecta un tercer paso: que el consumidor que compra un equipo nuevo pueda asegurarlo desde el inicio y, después de 24 meses, entregarlo nuevamente como parte de pago con un valor futuro establecido.

Colombia, el siguiente mercado de Reuse

La expansión regional será otra parte del destino de los US$21 millones levantados por Reuse. Colombia es el siguiente mercado al que la compañía prevé ingresar, mientras que Argentina y Brasil permanecen entre las alternativas que evalúa para una siguiente etapa. Para ALIVE Ventures, uno de los fondos que participó en la última ronda de Reuse, el atractivo está en acompañar a una empresa que ya mostró tracción y que puede replicar su modelo en nuevos mercados.

María Pía Morante, responsable del origen, estructuración y administración de inversiones de ALIVE Ventures en Perú, explica que la tesis del fondo combina el potencial comercial del mercado de dispositivos reacondicionados con el impacto que puede generar el modelo. Perú y Colombia son, además, mercados prioritarios para el fondo.

Además refirió que el potencial no está únicamente en la venta de equipos a menor precio. Morante identificó también el componente ambiental, por la extensión de la vida útil de los dispositivos y la reducción de la necesidad de fabricar equipos nuevos.

Datos

Ingresos: los ingresos globales de Reuse en 2025 fueron de US$ 30 millones. Para 2026 proyecta US$60 millones en los tres mercados donde opera.

los ingresos globales de Reuse en 2025 fueron de US$ 30 millones. Para 2026 proyecta US$60 millones en los tres mercados donde opera. Reuse cerró una ronda serie A a finales de setiembre por US$ 21 millones. La ronda estuvo liderada por At One Ventures, con participación de ALIVE Ventures, Coppel, Endeavor Catalyst y otros inversionistas. Reuse Press Release PE

Sobre ALIVE Ventures (ALEG II): la venture capital ha invertido a la fecha en 11 empresas al cierre de febrero del 2026. El tamaño de su segundo fondo es de US$ 55 millones.

Más de 80 millones de dólares en activos bajo gestión de ALIVE tras el cierre de ALEG II.