Carlos Javier Stapleton, gerente general desde 2023 y miembro de la segunda generación al frente de Multitop, empresa que fundó su padre.
Carlos Javier Stapleton, gerente general desde 2023 y miembro de la segunda generación al frente de Multitop, empresa que fundó su padre.
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Ani Lu Torres
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En plena avenida Iquitos, en Lima, entre locales de reparación automotriz y tapicería —un clúster de insumos para la decoración y el revestimiento—, se encuentra la primera sede una empresa familiar que priorizó la reputación para ganar a sus primeros clientes. Multitop, que en 2025 facturó S/ 170 millones, hoy trabaja con fabricantes de China y otros países de la región. Es, quizá, además, uno de los principales proveedores de lonas e insumos de tapicería para los miles de mototaxis que transitan por la capital.

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