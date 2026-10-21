“Este año vamos a facturar S/ 185 millones, 5% más que en 2025”, dice Carlos Javier Stapleton, gerente general desde 2023 y miembro de la segunda generación al frente de Multitop, empresa fundada por su padre, quien lo llevaba a recorrer la tienda desde niño para que se familiarizara con los productos.

La tienda Multitop se ubica en pleno corazón de la Avenida Iquitos, donde se ha formado un clúster de proveedores de insumos para tapicería y diseño.

Llegar a este nivel de facturación no ha sido fácil, reconoce el ejecutivo. Su padre comenzó por construir una reputación comercial. Lo que hoy hacen cinco personas en Multitop, él lo hacía solo. “Tenía una obsesión por el orden, por las políticas de venta y por construir algo propio”, cuenta Carlos. Su abuelo también había dejado la vara alta: fue pescador, abrió un restaurante y una tienda de consumo masivo, hasta que ingresó al rubro de la venta de repuestos para automóviles.

En 2010, Multitop implementó su gobierno corporativo e identificó las posiciones de liderazgo, tanto para miembros de la familia como para profesionales externos. Se abrieron cuatro gerencias y, en 2014, año en que adquirieron a uno de sus proveedores, crearon su primer consejo directivo. Dos años antes, habían aprobado un protocolo familiar que establecía que solo un miembro de cada generación podía gerenciar la compañía. Pese a estos cambios, se mantuvo una práctica heredada del fundador: “Él podía recorrer durante dos horas al día la empresa, saludando a todos y revisando los almacenes y la tienda”.

¿Qué tan grande es el mercado de tapicería y muebles?

La firma tiene varias líneas en su portafolio. En tapicería, se enfoca en los insumos para fabricar muebles, tapizar y revestir paredes, además de atender el mercado de los mototaxis, que suman unos 600,000 solo en Lima, según Luz Ámbar. Entre sus productos figuran lonas y plásticos.

Aunque no ha calculado cuánto mueve el mercado de tapicería y mueblería, la empresa toma como referencia la demanda del sector automotor, el gasto privado y, más recientemente, la actividad de construcción. Durante la pandemia ingresó al negocio de telas para el hogar, impulsada por una mayor demanda de estos productos. Incluyó, también, los revestimientos para paredes.

La compañía también ha incluido los servicios de instalación e implementación de espacios, principalmente para clientes B2B, a su oferta.

MultiTop. En pleno corazón de La Victoria, esta tienda ofrece una gran variedad de telas, diseños y acabados para que tú mismo puedas personalizar tu alfombra, según el tamaño que requieras. Se encuentra en la avenida Iquitos 670-699, La Victoria. (Foto: Facebook/ MultiTop Perú)

En esa línea, evalúa incorporar nuevas categorías vinculadas con sus líneas actuales. También busca ampliar su oferta a partir de las necesidades del mercado y de las propuestas de sus proveedores. “Las categorías de Multitop están relacionadas entre sí. Entre las principales figuran las telas plastificadas, los linos, las lonas y los productos de plástico sin soporte textil. En el sector automotor, por ejemplo, comercializamos materiales para asientos, pisos y alfombras de maleteros. Para el hogar, complementamos la oferta con cuero sintético”, detalla el ejecutivo.

La empresa representa a proveedores de distintas regiones, principalmente de Europa y Asia. No obstante, a punta a seguir buscando nuevos fabricantes que le permitan ampliar su portafolio. También desarrolla productos personalizados y diseños propios, tanto con proveedores de la región como de China.

Hace 12 años, Multitop adquirió uno de sus proveedores históricos, dedicado a la fabricación de telas no tejidas para la industria de colchones y tapicería, además de paños industriales. La operación se concretó cuando el propietario, que había envejecido y ya no se sentía cómodo al frente del negocio, y propuso vender la empresa a la familia Stapleton.

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Abrirán una nueva tienda en Lima

Antes de la pandemia, Multitop tenía tres tiendas, pero decidió simplificar su operación y concentrarse en la tienda principal y el outlet. La compañía considera su canal virtual como una tercera tienda, aunque reconoce que muchos clientes todavía prefieren tocar las telas antes de decidir una compra.

Por ahora, la empresa no tiene entre sus prioridades crecer mediante adquisiciones. Según Stapleton, una operación de ese tipo exige considerar las relaciones con los proveedores y evaluar cuidadosamente las oportunidades.

Mientras tanto, Multitop avanza en su proyecto más importante: abrir un nuevo punto de venta. Los distritos de Miraflores y San Isidro están entre las opciones que evalúa el ejecutivo, ante la demanda de clientes que buscan una ubicación más accesible frente al tráfico del Centro de Lima.

La expansión a provincias no está prevista por el momento. La empresa considera que debe consolidar primero su presencia en Lima, donde concentra la mayor parte de su facturación, “antes de ampliar nuestros puntos de venta”.

Stapleton no precisó el monto de inversión para la nueva tienda ni para la remodelación de los locales actuales, un proceso que tomaría al menos dos años. Sin embargo, dijo que la empresa proyecta mantener un crecimiento orgánico anual de entre 5% y 6%. “Crecemos de manera orgánica y sana, mirando siempre a nuestros pares y clientes. No nos gusta crecer a costa de ellos. Vemos un crecimiento pequeño, pero adecuado”, indica.

Entre las tendencias recientes del mercado, el ejecutivo identifica una menor demanda de cuero sintético para el sector automotor, que atribuye, en parte, a la mayor presencia de vehículos chinos y a una menor necesidad de reparación de tapicería. En tanto, las telas para el hogar se han convertido en una de las líneas de mayor crecimiento desde que la empresa ingresó a ese segmento hace cinco años.

Premio EMA Empresas Familiares

Multitop fue reconocida en los premios EMA Empresas Familiares 2026, organizados por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF). La ceremonia se celebró el 15 de octubre y es el segundo año consecutivo en que se reconoce la gestión, la transformación y el legado de las empresas familiares.

Stapleton comentó que Multitop ha desarrollado más de diez programas enfocados en el desempeño y el desarrollo de sus más de 350 colaboradores, y que cada año incrementa la inversión en esta área. “Para nosotros, la satisfacción de los clientes y el bienestar de los trabajadores deben avanzar de manera conjunta”, dijo.

Carlos Javier Stapleton, gerente general desde 2023 y miembro de la segunda generación al frente de Multitop, empresa que fundó su padre.

En paralelo, la segunda generación busca mejorar la experiencia en el punto de venta mediante una mayor interacción con los clientes, soluciones tecnológicas e inteligencia artificial (IA). La empresa ha comenzado a trabajar con consultores para definir cómo incorporar estas herramientas en la organización, con el objetivo de identificar oportunidades para mejorar la experiencia de clientes y colaboradores, en lugar de enfocarse únicamente en reducir costos.

“La tecnología transformará los procesos de producción, aunque los productos que comercializamos mantendrán su función y utilidad para el mercado”, finalizó.