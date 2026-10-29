La compañía ganó el premio EMA Empresas Familiares en la categoría Visión Transformadora y Resiliencia, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF). Desde que su actual gerente general, Stephanie Vásquez Reátegui, asumió el cargo en 2019, Maq Depot ha replanteado su modelo de negocio en tres ocasiones y proyecta cerrar este año con un crecimiento en facturación cercano al 50% frente a 2025.

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De pilotos al campo logístico

Uno de los pilotos es DAS (Digital Autonomous Assistance for Parts), un sistema robotizado de gestión de repuestos implementado en el almacén de la propia empresa. Según Maq Depot, esta tecnología les ha permitido alcanzar una precisión de 99% en el inventario y preparar con mayor eficiencia las atenciones técnicas. La siguiente etapa consiste en evaluar su aplicación en otras compañías con problemas de control de existencias y disponibilidad de repuestos, detalla la CEO.

El segundo piloto involucra equipos autónomos, como una paleta eléctrica que puede seguir una ruta programada y realizar tareas repetitivas sin que un operador tenga que guiarla continuamente. La automatización permitiría destinar al personal a otras actividades dentro de la operación.

Tres decisiones estratégicas

Maq Depot comenzó en 2007 comercializando sistemas de almacenamiento y equipos manuales. El primer cambio llegó durante la pandemia, cuando incorporó montacargas a su oferta ante las nuevas exigencias de las operaciones logísticas, cuenta la gerente general.

En 2022, la compañía decidió concentrarse en equipos eléctricos con baterías de iones de litio. Según sus cifras, los equipos a combustión pasaron de representar el 80% del mercado en 2022 al 54% al cierre de 2025.

En paralelo, en 2023 dejó de comercializar su propia marca Bassler para representar en el Perú a EP Equipment, fabricante internacional que le brinda respaldo de fábrica y disponibilidad de inventario.

Según cifras compartidas por Vásquez, el mercado de equipos en el que participa la firma peruana movió alrededor de US$ 28 millones en 2025, de acuerdo con sus estimaciones. “Buscamos que nuestra siguiente etapa de crecimiento no dependa únicamente de vender más equipos, sino también de resolver problemas operativos de nuestros clientes”, señala.

Lecciones de una líder

La independencia económica, cuenta Stephanie Vásquez, fue la que la llevó a involucrarse en Maq Depot. “Tras mi divorcio, y con tres hijos pequeños, necesitaba generar ingresos y encontré en la empresa una oportunidad para empezar de nuevo”, dice en diálogo con G de Gestión.

Lo que entonces parecía una salida laboral terminó convirtiéndose en una escuela de negocios. La “necesidad” de entender el negocio aceleró su aprendizaje: en tres años, dice, aprendió lo que en otras circunstancias le habría tomado diez. Tuvo que conocer la operación, entender el mercado y tomar decisiones para sostener la empresa. También supo rodearse de empresarios con experiencia que la orientaron en un sector que recién empezaba a conocer.

Mirada a las pymes

La apuesta ahora, agrega la ejecutiva, es ampliar el portafolio y desarrollar soluciones más accesibles para las pequeñas y medianas empresas, un segmento que, según identifica, aún tiene necesidades por atender. La expansión geográfica también está en los planes: Maq Depot proyecta abrir un showroom con taller propio en el interior del país en 2027 y una segunda sucursal en 2028. El objetivo es acercarse a sus clientes y mejorar los tiempos de respuesta del servicio técnico y la posventa.

Datos sobre MAQ Depot

Puerto de ingreso. Para la empresa familiar, resulta más conveniente importar sus equipos por el puerto del Callao que por el de Chancay, debido a la ubicación de sus almacenes en Villa El Salvador, al sur de Lima.

Para la empresa familiar, resulta más conveniente importar sus equipos por el puerto del Callao que por el de Chancay, debido a la ubicación de sus almacenes en Villa El Salvador, al sur de Lima. Plan de expansión. Para 2027, la empresa proyecta abrir un showroom y un taller propio en el interior del país. En 2028 prevé inaugurar una segunda sucursal. La expansión dependerá de la respuesta del mercado y busca acercar la empresa a sus clientes, así como agilizar la atención del servicio técnico y la posventa.

Para 2027, la empresa proyecta abrir un showroom y un taller propio en el interior del país. En 2028 prevé inaugurar una segunda sucursal. La expansión dependerá de la respuesta del mercado y busca acercar la empresa a sus clientes, así como agilizar la atención del servicio técnico y la posventa. Formación técnica. Maq Depot inició una alianza con Senati para contribuir a la formación de técnicos especializados en equipos eléctricos, ante la escasez de personal con experiencia en su mantenimiento. La alianza se encuentra en una etapa inicial. Senati está identificando perfiles de determinadas carreras que se ajusten a las necesidades de Maq Depot.