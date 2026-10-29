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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Maq Depot -la empresa peruana que comercializa uno de cada tres equipos eléctricos de almacenamiento logístico de procedencia China- ampliará su negocio con dos soluciones que ya prueba (pilotos) en operaciones propias: un sistema robotizado para gestionar inventarios de repuestos y equipos autónomos que ejecutan tareas repetitivas en almacenes. La empresa peruana evalúa llevar estas tecnologías a otras compañías, como parte de una estrategia para diversificar sus servicios.

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