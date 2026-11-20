Los mercados globales vienen registrando correcciones desde comienzos de octubre. Al inicio, la inflación persistentemente alta, impulsada principalmente por la guerra en Irán, hacía prever que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) iniciaría un ciclo de alzas de tasas. La serie de datos económicos mostró que, para sostener su credibilidad, Kevin Warsh necesitaba actuar con rapidez y de forma directa. Así, los analistas pasaron de no anticipar ninguna subida a estimar entre tres y cuatro alzas para los próximos 12 meses. Durante buena parte del año, los inversionistas esperaban que la tasa de referencia se mantuviera en 3.75%; hoy se prevé que suba hasta alrededor del 4.75% hacia diciembre del 2027. Estas condiciones financieras más restrictivas gatillaron la primera parte de la corrección.
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