A comienzos de noviembre se realizaron los midterms, las elecciones legislativas de mitad del mandato presidencial en Estados Unidos, en las que se renueva parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Se pusieron en juego 35 escaños del Senado. Si bien los demócratas tenían una alta probabilidad de ganar, no se preveía que sumaran nueve escaños adicionales y alcanzaran los 56 senadores de un total de 100. Esta “ola azul” es una de las más contundentes de la historia y envía un mensaje importante a la administración actual.

Sin embargo, Donald Trump podrá ejercer su poder de veto en varios puntos de la agenda demócrata. Además, en política exterior, la administración tiene bastante flexibilidad, por lo que difícilmente se puedan forzar cambios en ese frente. Así, lo más probable es que los demócratas se concentren en ganar espacio en la agenda nacional e investigar las acciones del gobierno, generando impacto mediático, pero no necesariamente un cambio radical en los temas que Trump ha impuesto. Por ello, los analistas no esperaban que estos resultados, por sí solos, generaran un impacto severo en los mercados, pues se configuraría un equilibrio de poderes.

Junto con las elecciones al Senado se realizaron comicios para elegir gobernadores en varios Estados, y los resultados también trajeron sorpresas relevantes. Texas, Georgia, Ohio e Iowa pasaron a manos demócratas tras varias décadas; en el caso de Texas, después de 30 años. Este resultado sí impactó en los mercados, pues los líderes demócratas impulsan un mayor escrutinio del impacto ambiental de los proyectos de infraestructura, particularmente de los “data centers”, donde se entrenan modelos de inteligencia artificial que requieren el uso de semiconductores.

Los votantes sufragan en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

Un tercer factor de turbulencia es el caso de Jensen Huang, ahora ex CEO de Nvidia. La difusión, en varios medios internacionales, sobre un supuesto romance con una posible espía china ha puesto en alerta a diversos grupos de interés. Surge la necesidad de determinar si hubo filtraciones de información o, peor aún, si el ex líder de la empresa conocía prácticas prohibidas por la administración Trump, como la venta indirecta de chips a empresas chinas. Esto añade un golpe a la confianza en la rapidez del desarrollo y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

"Un tercer factor de turbulencia es el caso de Jensen Huang, ahora ex CEO de Nvidia. La difusión, en varios medios internacionales, sobre un supuesto romance con una posible espía china ha puesto en alerta a diversos grupos de interés", escribe el VP de Inversiones de AFP Integra. (Foto: EFE)

¿Qué hacer en esta coyuntura? No es sencillo determinar si existe un efecto viral que genere un verdadero cuello de botella en el sector tecnológico de Estados Unidos. Un eventual descubrimiento de malas prácticas comerciales o contables sí podría gatillar una corrección mayor. Sin embargo, al observar el conjunto de las empresas estadounidenses, sus balances se mantienen saludables. Una demora en la ejecución de proyectos o un reacomodo en la oferta de semiconductores puede ser absorbido por los participantes de esos mercados, siempre que la válvula del crédito siga disponible. Será muy relevante mantener una visión de largo plazo y reconocer que los riesgos existentes podrían traer nuevos episodios de volatilidad, como los que hemos vivido durante este último trimestre del año.