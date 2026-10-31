Dos meses después de conmemorarse el 15.º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Corea del Sur, nuestro país recibió la visita de BTS, una agrupación mundialmente conocida que propició una explosión —en alusión a su canción Dynamite— de la cultura coreana en las calles de Lima.

Según estimaciones de KOTRA, agencia gubernamental coreana, más de 520,000 personas intentaron adquirir entradas en la preventa para los conciertos de BTS en Lima, replicando el patrón identificado en el resto del mundo. Lógicamente, este tipo de fenómenos impulsa la economía en los países. Se estima que esta nueva gira mundial de BTS genere alrededor de US$ 5.3 millones en beneficios para la economía mundial.

La exportación de diversas expresiones del modelo K-Economics, como la cultura, los dramas, la gastronomía y la música, crea oportunidades entre Corea y sus socios comerciales. En esta línea, el Perú no es la excepción, dado que la exposición a la industria creativa coreana, su nuevo motor económico, puede incentivar el comercio bilateral.

Corea del Sur fue el undécimo destino de las exportaciones peruanas (US$ 2,193 millones) y el decimoséptimo proveedor de las importaciones peruanas (US$ 762 millones) en 2025, lo que sitúa al Perú en una posición superavitaria en el intercambio comercial. Desde una perspectiva de largo plazo, en los últimos 25 años, ambos indicadores han crecido a una tasa promedio anual superior al 10%.

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Precisamente, desde 2011, el TLC constituye una herramienta que genera condiciones preferenciales para el desarrollo del comercio bilateral mediante la desgravación progresiva de aranceles. En 2026, el 99.5% de las líneas arancelarias para productos coreanos están libres de aranceles para ingresar al mercado peruano, mientras que las restantes, correspondientes a la carne de pollo y los lácteos, terminarán de desgravarse en 2027.

El modelo coreano

La nueva tendencia propiciada por la expansión internacional del modelo coreano influye en los hábitos de consumo a nivel mundial. Por ejemplo, a través de los K-dramas, disponibles en las principales plataformas de streaming, es posible conocer el estilo de vida de la población coreana en aspectos como la alimentación, la gastronomía, los productos de belleza, los estándares tecnológicos y las marcas locales. Esta exposición puede traducirse en oportunidades de exportación para los productos coreanos.

En 2025, los bienes de consumo representaron el 16.7% de las importaciones peruanas desde Corea (US$ 127 millones). Entre las principales categorías importadas destacaron los productos de belleza y cuidado de la piel (US$ 14 millones), como mascarillas faciales, cremas, protectores solares y maquillaje. Asimismo, la importación de alimentos y bebidas continuó en aumento y alcanzó los US$ 6 millones. Esta categoría incluyó preparaciones para sopas —que reflejan la tendencia hacia la practicidad y el consumo rápido—, pastas, productos de galletería, salsas, condimentos, extractos de té, bebidas con sabor a frutas e incluso bebidas alcohólicas como el soju, presente en diversos dramas coreanos.

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No obstante, la importación de automóviles (US$ 69 millones), que concentró más del 50% del total de bienes de consumo en 2025, ha disminuido en los últimos años debido a la creciente presencia y competencia de los vehículos de origen chino en el mercado nacional.

En la otra dirección del comercio bilateral, el Perú puede aprovechar su potencial agroexportador para atender las nuevas tendencias de consumo en Corea, orientadas hacia alimentos saludables y de fácil preparación. Productos como los superfoods —arándanos y granos andinos, como la quinua y la maca— podrían integrarse como insumos en la industria alimentaria coreana y beneficiarse de la proyección internacional de sus industrias creativas.

Las oportunidades también se extienden al comercio de servicios. Durante el Simposio Internacional «Corea: Comercio, Economía y Cooperación con América Latina», organizado por la Universidad del Pacífico, la especialista Ja-Heon Lee destacó el potencial del Perú como socio para la producción de contenidos coreanos, mediante la combinación de la riqueza cultural y natural peruana con la experiencia coreana en producción, distribución y marketing.

El estado actual de las relaciones comerciales y las oportunidades identificadas sugieren que lo mejor está por venir. Sin embargo, para aprovechar este potencial, será clave fortalecer el conocimiento del mercado y la cultura coreana, así como las habilidades lingüísticas y tecnológicas de nuestros exportadores e importadores. El reto será convertir el creciente acercamiento cultural en mayores oportunidades concretas de comercio e inversión.

*Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad exclusiva del autor.

*Gabriel Arrieta es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico.