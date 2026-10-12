Los tres conciertos de BTS en Perú generaron ingresos superiores a los S/ 5.8 millones por la venta de merchandising, alimentos y bebidas dentro del Estadio San Marcos, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que desplegó un operativo de fiscalización durante las presentaciones de la banda surcoreana.

Un equipo de 20 inspectores tributarios supervisó las actividades comerciales de los 24 establecimientos autorizados para vender productos durante los espectáculos. La intervención comprendió la verificación de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la emisión de comprobantes de pago.

Del total registrado, S/ 5 millones 649,961 correspondieron a la comercialización de merchandising, como ropa y accesorios. Según la Sunat, este monto constituye un récord desde que la entidad realiza controles tributarios en espectáculos masivos.

En tanto, las ventas de alimentos y bebidas, entre ellos hamburguesas, cerveza y gaseosas, alcanzaron los S/ 208,624 durante las tres presentaciones.

La venta de ropa, accesorios y otros productos asociados a la banda surcoreana generó ingresos por más de S/ 5.6 millones durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Foto: GEC.

La entidad precisó que estos operativos permiten realizar proyecciones y cruces de información para contrastar los ingresos declarados por los contribuyentes con las operaciones comerciales efectuadas durante los conciertos. De esta manera, busca verificar que las ventas sean declaradas oportunamente y que se cumplan las obligaciones tributarias correspondientes.

Tributos por los conciertos

Por otro lado, la Sunat indicó que los promotores responsables de traer a la banda y los propios artistas pagaron más de S/ 18 millones en tributos antes de la realización de los conciertos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

La entidad también recordó a los asistentes la importancia de solicitar comprobantes de pago por las compras realizadas durante estos eventos, como parte de las medidas para promover el cumplimiento tributario y la competencia formal.

En lo que va del año, la Sunat ha realizado controles durante los espectáculos de artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers, Milo J y BTS. En conjunto, las intervenciones detectaron ingresos superiores a los S/ 10 millones por la venta de alimentos, bebidas y merchandising.