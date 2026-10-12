La venta de ropa, accesorios y otros productos asociados a la banda surcoreana generó ingresos por más de S/ 5.6 millones durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Foto: GEC.
La venta de ropa, accesorios y otros productos asociados a la banda surcoreana generó ingresos por más de S/ 5.6 millones durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los generaron ingresos superiores a los S/ 5.8 millones por la venta de merchandising, alimentos y bebidas dentro del Estadio San Marcos, según informó la , que desplegó un operativo de fiscalización durante las presentaciones de la banda surcoreana.

Un equipo de 20 inspectores tributarios supervisó las actividades comerciales de los 24 establecimientos autorizados para vender productos durante los espectáculos. La intervención comprendió la verificación de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la emisión de comprobantes de pago.

Del total registrado, S/ 5 millones 649,961 correspondieron a la comercialización de merchandising, como ropa y accesorios. Según la Sunat, este monto constituye un récord desde que la entidad realiza controles tributarios en espectáculos masivos.

En tanto, las ventas de alimentos y bebidas, entre ellos hamburguesas, cerveza y gaseosas, alcanzaron los S/ 208,624 durante las tres presentaciones.

La venta de ropa, accesorios y otros productos asociados a la banda surcoreana generó ingresos por más de S/ 5.6 millones durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Foto: GEC.
La venta de ropa, accesorios y otros productos asociados a la banda surcoreana generó ingresos por más de S/ 5.6 millones durante sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. Foto: GEC.

La entidad precisó que estos operativos permiten realizar proyecciones y cruces de información para contrastar los ingresos declarados por los contribuyentes con las operaciones comerciales efectuadas durante los conciertos. De esta manera, busca verificar que las ventas sean declaradas oportunamente y que se cumplan las obligaciones tributarias correspondientes.

Tributos por los conciertos

La entidad también recordó a los asistentes la importancia de solicitar comprobantes de pago por las compras realizadas durante estos eventos, como parte de las medidas para promover el cumplimiento tributario y la competencia formal.

TE PUEDE INTERESAR

BTS en Perú: ¿de qué países provienen las “armys” extranjeras que llegan a sus conciertos?
BTS en Lima: conciertos moverían hasta S/ 200 millones y abren nuevos nichos de negocio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.