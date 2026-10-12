El temor a no tener la mercadería en diciembre por trabas regulatorias en Perú está frenando los pedidos a las fábricas de China.
El temor a no tener la mercadería en diciembre por trabas regulatorias en Perú está frenando los pedidos a las fábricas de China.
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Josimar Cóndor
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Mientras las galerías y tiendas en Lima desarrollan la fugaz campaña de Halloween, los importadores y comerciantes ya trabajan en silencio y contra el reloj en los almacenes para la principal temporada del año. Es octubre y en el conglomerado de Mesa Redonda ya se vive la Navidad en los escritorios y cuentas de los empresarios del sector para avanzar con el reparto a provincias. Los contenedores que debían llegar entre fines de julio y agosto para dar tiempo a nacionalizar y distribuir a provincias aún no tienen el volumen esperado, no porque no haya demanda, sino porque importar un juguete se ha vuelto una carrera con trabas. Aun así, se busca aprovechar la fiebre de BTS y el Kpop, ¿cómo avanza esta campaña?

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